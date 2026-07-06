Nie żyje kapitan siatkarskiej kadry narodowej. Zginął razem z rodziną

Wenezuelska Federacja Siatkówki przekazała w niedzielę tragiczny komunikat, w którym podała, że Willner Rivas wraz z żoną i synkiem nie żyją. "Dołączamy się do żałoby, która ogarnęła całą rodzinę wenezuelskiej siatkówki, w wyniku tragicznych trzęsień ziemi" - napisano.

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Do katastrofy doszło w środę 24 czerwca. Wenezuelę dotknęło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło blisko trzy tysiące ludzi.

"Ich dziedzictwo, poświęcenie oraz duma, z jaką reprezentowali barwy narodowe, pozostawiły niezatarte ślady w sercach wszystkich miłośników tego sportu. Ich gra i ich światło będą żyły na zawsze na każdej siatkarskiej hali. Składamy najszczersze wyrazy współczucia ich rodzinom, przyjaciołom, kolegom z drużyny oraz wszystkim bliskim. Niech spoczywają w pokoju" - czytamy.

Na śmierć siatkarza zareagował również jego ostatni francuski klub - Centurions Narbonne.

"Z ogromnym bólem dowiedzieliśmy się, że ciało Willnera Rivasa zostało odnalezione bez oznak życia, obok jego żony Mariangel Perez i ich syna Theo Rivasa. Od kilku dni mieliśmy nadzieję. Chcieliśmy wierzyć, że ta historia zakończy się inaczej. Nadzieja ustąpiła miejsca głębokiemu smutkowi. Jesteśmy zdruzgotani" - oznajmiono.

"Willner zapisał się w historii naszego klubu swoim talentem, zaangażowaniem, uśmiechem i wartościami, które reprezentował. Na zawsze pozostanie w pamięci. Dla uczczenia jego pamięci nikt już nigdy nie założy koszulki z numerem 19" - dodano.

Rivas był kapitanem reprezentacji Wenezueli i jednym z najbardziej rozpoznawalnych zawodników z tego kraju. W przeszłości grał m.in. we Francji, Turcji czy Włoszech. W kolejnym sezonie miał reprezentować barwy CV Guarguas.

HP, Polsat Sport