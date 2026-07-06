Niepokojące doniesienia przed meczem na mundialu. A jednak, obawa się ziści?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Mecz Meksyk - Anglia w 1/8 finału mundialu będzie opóźniony - donosi dziennikarz w serwisie X.com. Obawy, które od kilku dni zaprzątały głowy organizatorom, najwyraźniej ziściły się.

Tłum kibiców Meksyku przed stadionem w oczekiwaniu na mecz.
fot. PAP/EPA
Mecz Meksyk - Anglia zagrożony z powodu burzy

Początek meczu Meksyk - Anglia zaplanowano na niedzielę na godzinę 18:00 czasu lokalnego w Meksyku. Od kilku dni prognozy pogody wyraźnie wskazywały jednak na to, że o tej porze nad miastem ma przechodzić intensywna burza.

 

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Według medialnych doniesień, FIFA rozważała zmianę terminu spotkania. Ostatecznie nie zdecydowano się na nią.


Teraz okazuje się, że ryzyko nie popłaciło. Według doniesień Roba Dorsetta z angielskiej telewizji Sky, prognozy nie poprawiły się, a drużyny miały otrzymać komunikat, aby wstrzymać wyjazd na stadion.


"Anglia i Meksyk zostały poinstruowane, aby nie podróżować na stadion z powodu procedur burzowych i ryzyka uderzenia pioruna. To prawie na pewno oznacza opóźniony początek meczu" - czytamy we wpisie dziennikarza.


Spotkanie miało rozpocząć się o godzinie 02:00 w poniedziałek polskiego czasu.

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