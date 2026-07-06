Niepokojące doniesienia przed meczem na mundialu. A jednak, obawa się ziści?

Początek meczu Meksyk - Anglia zaplanowano na niedzielę na godzinę 18:00 czasu lokalnego w Meksyku. Od kilku dni prognozy pogody wyraźnie wskazywały jednak na to, że o tej porze nad miastem ma przechodzić intensywna burza.

ZOBACZ TAKŻE: Brazylia wyrzucona z mundialu! Erling Haaland wprowadził Norwegię do ćwierćfinału



Według medialnych doniesień, FIFA rozważała zmianę terminu spotkania. Ostatecznie nie zdecydowano się na nią.



Teraz okazuje się, że ryzyko nie popłaciło. Według doniesień Roba Dorsetta z angielskiej telewizji Sky, prognozy nie poprawiły się, a drużyny miały otrzymać komunikat, aby wstrzymać wyjazd na stadion.



"Anglia i Meksyk zostały poinstruowane, aby nie podróżować na stadion z powodu procedur burzowych i ryzyka uderzenia pioruna. To prawie na pewno oznacza opóźniony początek meczu" - czytamy we wpisie dziennikarza.



Spotkanie miało rozpocząć się o godzinie 02:00 w poniedziałek polskiego czasu.