Groźna kontuzja Anglika! Wszystko przez bandę reklamową (WIDEO)
Anglicy awansowali do ćwierćfinału tegorocznych mistrzostw świata. Po zwycięstwie nad reprezentacją Meksyku kontuzji doznał Jordan Henderson. Pomocnik nabawił się urazu podczas... przeskakiwania nad bandą reklamową.
W nocy z niedzieli na poniedziałek naprzeciwko siebie w meczu 1/8 finału czempionatu globu stanęły reprezentacje Meksyku i Anglii. Po bardzo emocjonującym meczu "Lwy Albionu" przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę 3:2, tym samym zapewniając sobie miejsce w ćwierćfinale turnieju.
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Do pechowej sytuacji doszło po zakończeniu spotkania, kiedy Anglicy świętowali zwycięstwo. Kontuzji doznał bowiem jednej z najbardziej doświadczonych zawodników kadry z Wysp - Jordan Henderson. Pomocnik przewrócił się podczas przeskakiwania nad bandą reklamową. Zawodnik nie podnosił się z boiska, a interweniować musiały służby medyczne. Ostatecznie został zniesiony na noszach.
Henderson został zabrany do szpitala i prawdopodobnie już nie pojawi się na murawie podczas mundialu. Podopieczni Thomasa Tuchela w ćwierćfinale zmierzą się z Norwegami.Przejdź na Polsatsport.pl