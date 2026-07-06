Groźna kontuzja Anglika! Wszystko przez bandę reklamową (WIDEO)

W nocy z niedzieli na poniedziałek naprzeciwko siebie w meczu 1/8 finału czempionatu globu stanęły reprezentacje Meksyku i Anglii. Po bardzo emocjonującym meczu "Lwy Albionu" przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę 3:2, tym samym zapewniając sobie miejsce w ćwierćfinale turnieju.

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Do pechowej sytuacji doszło po zakończeniu spotkania, kiedy Anglicy świętowali zwycięstwo. Kontuzji doznał bowiem jednej z najbardziej doświadczonych zawodników kadry z Wysp - Jordan Henderson. Pomocnik przewrócił się podczas przeskakiwania nad bandą reklamową. Zawodnik nie podnosił się z boiska, a interweniować musiały służby medyczne. Ostatecznie został zniesiony na noszach.

🚨🚨| Bottom of your picture- Jordan Henderson tried to climb the advertising board back onto the pitch but landed on his arm awkwardly.⚠️



Hoping he is okay. 🙏 pic.twitter.com/x2vd2M23qG — CentreGoals. (@centregoals) July 6, 2026

Henderson został zabrany do szpitala i prawdopodobnie już nie pojawi się na murawie podczas mundialu. Podopieczni Thomasa Tuchela w ćwierćfinale zmierzą się z Norwegami.

AA, Polsat Sport