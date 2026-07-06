Norwegowie nie znają strachu! "Podróż do nieba w pierwszej klasie"

Przed meczem nastroje w Norwegii były bojowe i media przypominały codziennie, że Brazylia jeszcze nigdy nie wygrała z Norwegią, co ich zdaniem było podkładem psychologicznym dla piłkarzy trenera Stale Solbakkena.

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierć wieku posuchy, a i tak najlepsza! Szokująca statystyka Brazylii

„Brazylia trzęsie się ze strachu”, „boją się nas panicznie” - pisano jeszcze na kilka godzin przed spotkaniem, a po nim już była euforia: „mieli rację, bo to my gramy dalej, a u nich płacz”.

„W tym ważnym i historycznym meczu mieliśmy dwóch bohaterów, bramkarza Orjana Nylanda i Erlinga Haalanda, który jak przyczajone zwierzę uśpił uwagę brazylijskich obrońców. Czekał aż w końcu ugryzł boleśnie, i to dwa razy - skomentował kanał telewizji publicznej NRK.

„Przed miesiącem nikt nie wierzył w tak daleką drogę, ale jak na razie mamy najlepszych piłkarzy na świecie. Z Brazylią nie wygrywa się ot tak" - napisał dziennik „Dagbladet”.

„Verdens Gang” dodał, że „Nyland był oceniany przed MŚ jako słabe ogniwo drużyny, lecz rezerwowy bramkarz Sevilli potwierdził swoją klasę i stal się rewelacją. W tym meczu był żywą ścianą i zatrzymał rozwścieczonych rywali atakujących nasza bramkę. Głównie dzięki niemu to my wygraliśmy. Załatwiliśmy Brazylię i jesteśmy w ćwierćfinale. To nieprawdopodobne, lecz prawdziwe".

„Aftenposten” napisał krótko: „rozbiliśmy samą Brazylię i jak na razie jest to podróż do nieba w pierwszej klasie. Mamy bardzo mały kraj, ale wielką reprezentację".

MS, PAP