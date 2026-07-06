Odszedł z Jagiellonii Białystok. Zagra w czołowym klubie we Francji

Piłka nożna

Występujący do tej pory w Jagiellonii Białystok bramkarz Miłosz Piekutowski został piłkarzem RC Strasbourg - poinformował ósmy zespół minionego sezonu francuskiej ekstraklasy.

Portret młodego piłkarza w czerwonej bluzie sportowej.
fot. Cyfrasport

20-letni golkiper podpisał kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

 

W minionym sezonie rozegrał osiem meczów w barwach Jagiellonii, w tym cztery w Ekstraklasie, gdy kontuzjowany był podstawowy bramkarz Białostoczan Sławomir Abramowicz.

 

Jesienią 2025 Piekutowski wystąpił m.in. w dwóch spotkaniach fazy zasadniczej Ligi Konferencji, w tym jednym w Strasburgu, gdzie dzięki jego świetnej postawie Jagiellonia zremisowała 1:1.

 

Po sezonie i wygaśnięciu umowy Piekutowski zdecydował się opuścić Białystok.

 

Zawodnikiem RC Strasbourg jest od roku Maximillian Oyedele, który ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

W przeszłości w tym klubie grali m.in. Andrzej Jarosik, Tomasz Frankowski czy Karol Fila.

PAP
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FRANCJAPIŁKA NOŻNA
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