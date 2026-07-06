Odszedł z Jagiellonii Białystok. Zagra w czołowym klubie we Francji

20-letni golkiper podpisał kontrakt obowiązujący do 2031 roku.

W minionym sezonie rozegrał osiem meczów w barwach Jagiellonii, w tym cztery w Ekstraklasie, gdy kontuzjowany był podstawowy bramkarz Białostoczan Sławomir Abramowicz.

Jesienią 2025 Piekutowski wystąpił m.in. w dwóch spotkaniach fazy zasadniczej Ligi Konferencji, w tym jednym w Strasburgu, gdzie dzięki jego świetnej postawie Jagiellonia zremisowała 1:1.

Po sezonie i wygaśnięciu umowy Piekutowski zdecydował się opuścić Białystok.

Zawodnikiem RC Strasbourg jest od roku Maximillian Oyedele, który ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

𝐌𝐢ł𝐨𝐬𝐳 𝐏𝐢𝐞𝐤𝐮𝐭𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙🤍



Le gardien polonais, en provenance du Jagiellonia Białystok, s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2031.



Le communiqué 👉 https://t.co/Vq5yfwcDkG



▸ #MercatoRCSA pic.twitter.com/ThqyR6rd0i — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 6, 2026

W przeszłości w tym klubie grali m.in. Andrzej Jarosik, Tomasz Frankowski czy Karol Fila.

PAP