Odszedł z Jagiellonii Białystok. Zagra w czołowym klubie we Francji
Występujący do tej pory w Jagiellonii Białystok bramkarz Miłosz Piekutowski został piłkarzem RC Strasbourg - poinformował ósmy zespół minionego sezonu francuskiej ekstraklasy.
20-letni golkiper podpisał kontrakt obowiązujący do 2031 roku.
W minionym sezonie rozegrał osiem meczów w barwach Jagiellonii, w tym cztery w Ekstraklasie, gdy kontuzjowany był podstawowy bramkarz Białostoczan Sławomir Abramowicz.
Jesienią 2025 Piekutowski wystąpił m.in. w dwóch spotkaniach fazy zasadniczej Ligi Konferencji, w tym jednym w Strasburgu, gdzie dzięki jego świetnej postawie Jagiellonia zremisowała 1:1.
Po sezonie i wygaśnięciu umowy Piekutowski zdecydował się opuścić Białystok.
Zawodnikiem RC Strasbourg jest od roku Maximillian Oyedele, który ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.
W przeszłości w tym klubie grali m.in. Andrzej Jarosik, Tomasz Frankowski czy Karol Fila.Przejdź na Polsatsport.pl