Ostatnie polskie akcenty na Wimbledonie. Kim jest Sandra Zaniewska, trenerka Marty Kostiuk?

Tegoroczny Wimbledon nie jest łaskawy dla polskich kibiców. Z rywalizacji singlowej przedwcześnie odpadła zarówno triumfatorka z poprzedniego sezonu, Iga Świątek, która przegrała w dwóch setach z Filipinką Alexandrą Ealą, jak i rewelacja Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, która - podobnie jak Hubert Hurkacz u mężczyzn - przegrała nie tyle z rywalką, ile z problemami zdrowotnymi. W grze pojedynczej nie mamy już swojego przedstawiciela, a przecież wcale nie lepiej "Biało-Czerwonym" idzie w deblu, gdzie honoru polskiej kadry broni jedynie Katarzyna Piter, która w niedzielę (5 lipca) awansowała z w parze z Anną Siskovą do trzeciej rundy gry podwójnej.

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Tenisowi fani, szukając "poloników", nie muszą jednak spoglądać wyłącznie na Piter, ani na turnieje juniorskie lub rywalizację legend, w której zobaczymy Agnieszkę Radwańską. W singlu kobiet w grze pozostają bowiem dwie zawodniczki, prowadzone przez polskich trenerów: Naomi Osaka, która po odprawieniu słynnej Aryny Sabalenki powiedziała wprost, że trawę "odczarował" dla niej nasz Tomasz Wiktorowski (były szkoleniowiec Igi Świątek), a równie dobrze w świątyni tenisa radzi sobie Ukrainka Marta Kostiuk, pracująca na co dzień z Sandrą Zaniewską!

Pochodząca z Katowic trenerka była znakomicie zapowiadającą się zawodniczką. W 2009 roku doszła - wraz z Aleksandrą Krunić - do finału juniorskiego Wimbledonu, w którym polsko-chorwacka para przegrała jednak z duetem Christina McHale/ Ajla Tomljanović. Przeskok z gry juniorskiej do seniorskiego tenisa był jednak dla Sandry Zaniewskiej dość brutalny. Została ona co prawda drużynową mistrzynią Polski, wygrała dziesięć singlowych i siedem deblowych turniejów rangi ITF, ale w światowym tourze nie zaistniała tak, jak chcieliby tego polscy fani, w czym w dużej mierze przeszkodziły jej problemy z nawracającymi kontuzjami. Zaniewska zakwalifikowała się raz do wielkoszlemowego turnieju (Wimbledon 2012), z którym jednak pożegnała się już w pierwszej rundzie, a w rankingu WTA najwyżej była na 142. miejscu.

Polka kapitalnie odnalazła się jednak w pracy trenerskiej. Pod swoimi skrzydłami miała między innymi Petrę Martić, która pod wodzą Zaniewskiej osiągnęła życiowe sukcesy w Wielkim Szlemie, dochodząc do czwartych rund Australian Open, US Open i Wimbledonu oraz do ćwierćfinału Rolanda Garrosa, a w światowym rankingu awansowała na najlepsze w karierze 14. miejsce, a także Alize Cornet (triumfatorkę Pucharu Hopmana z 2014 roku). Obecnie Katowiczanka jest - od trzech lat - trenerką Marty Kostiuk, o której mówi, że to jedna z najbardziej utalentowanych sportsmenek nie tylko na Ukrainie, ale i w całym tourze! Widać to zresztą po wynikach: pod wodzą Sandry Zaniewskiej zawodniczka z Kijowa dotarła do czwartej rundy US Open, ćwierćfinału Australian Open i półfinału Rolanda Garrosa! W bieżącej edycji Wimbledonu Marta Kostiuk już poprawiła "życiówkę" i dzięki poniedziałkowemu (6 lipca) zwycięstwu nad Ashlyn Krueger doszła - po raz pierwszy w karierze - do ćwierćfinału londyńskiego turnieju!

Sama Kostiuk przyznała zaś podczas Rolanda Garrosa, że największą rolą, jaką odegrała w jej życiu Polka, było... wydźwignięcie jej z kryzysu nie tylko sportowego, ale i mentalnego. Po przegranym meczu z Eliną Switoliną w World Tennis League w Indiach Ukrainka była bowiem bliska rzucenia tenisa!

- Dotknęłam dna. Powiedziałam trenerce, że czuję się, jakbym zdzierała z siebie skórę i z każdą warstwą trafiała na rzeczy powodujące ból. Siedziałam i zastanawiałam się, jak długo dam radę to znosić. Czułam, że próbowałam już wszystkiego i nic nie działało tak, jak powinno. Tym bardziej, że po porażce w Miami Open przedstawiono mi dane z jakiejś firmy analitycznej, które sugerowały, że z moją grą powinnam skończyć w TOP10 rankingu. Powiedziałam: "Sandra, gdzie są te wyniki? Nie jestem nawet blisko. Coś się w tej matematyce nie zgadza". Po moim zwycięstwie w Madrycie Zaniewska odpowiedziała tylko: "Widzisz, mówiłam ci. Poczekaj cierpliwie" - wspominała Kostiuk, cytowana przez "New York Times".

Ukrainka zaznacza, że tak harmonijna współpraca z Polką nie byłaby możliwa bez kapitalnego poczucia humoru Sandry Zaniewskiej, a także jej wyjątkowego wyczucia. Kostiuk wspominała, że kiedy w pewnym momencie miała kolejny kryzys i podczas treningów praktycznie cały czas płakała, jej trenerka, wbrew temu, co zrobiliby w tej sytuacji inni szkoleniowcy... kompletnie milczała, pozwalając swojej podopiecznej wykrzyczeć negatywne emocje, a następnie spokojnie, analitycznie, przekazała jej swoje celne uwagi.

Ze współpracy zadowolona jest również sama Katowiczanka, która w niedawnym wywiadzie dla Eurosportu powiedziała wprost, że dla talentu Kostiuk "sky is the limit".

- Do czego jest zdolna Marta Kostiuk? Zapytałabym raczej, do czego nie jest! Myślę, że może wszystko. Jest świetną atletką, wszystko łapie w lot, bardzo dobrze rozumie tenis i ma do tego niesamowite czucie. Nie widzę tutaj jakiegoś limitu - mówiła Zaniewska jeszcze przed ćwierćfinałem tegorocznego Rolanda Garrosa.

Na Wimbledonie Kostiuk znów idzie jak burza. W drodze do ćwierćfinału odprawiła już Nadię Podoroską, Annę Blinkową, Emmę Navarro i wspomnianą już Krueger. W walce o najlepszą czwórkę turnieju zmierzy się z Jasmine Paolini, która pokonała pogromczynię Igi Świątek, Alexandrę Ealę. I nie ma wątpliwości, że ewentualny sukces Ukrainki będzie w dużej mierze efektem znakomitej pracy Sandry Zaniewskiej.