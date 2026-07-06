Paolini zachwyca na Wimbledonie! Włoszka o polskich korzeniach o krok od półfinału
Jasmine Paolini awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu po zwycięstwie nad Alexandrą Ealą 6:4, 4:6, 6:3. Choć na co dzień reprezentuje Włochy, ma polskie korzenie ze strony matki, która pochodzi z Łodzi.
Jasmine Paolini - Alexandra Eala. Skrót meczu
Jasmine Paolini - Maria Sakkari. Skrót meczu
Jasmine Paolini/Sara Errani - Iryna Shymanovich/Mariia Kozyreva. Skrót meczu
Jasmine Paolini - Viktorija Golubic. Skrót meczu
Jasmine Paolini - Robin Montgomery. Skrót meczu
Rywalką rozstawionej z numerem 13. Włoszki o półfinał będzie turniejowa "12" Marta Kostjuk, która wcześniej wyeliminowała Amerykankę Ashlyn Krueger 6:4, 6:4. Ukrainka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu.
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30-letnia zawodniczka posługuje się językiem polskim i często wspomina o swoich silnych związkach z Polską. Ojciec zawodniczki, Ugo, jest Włochem. Z kolei mama, Jacqueline, urodziła się w Łodzi, gdzie mieszkała do 20. roku życia, a następnie wyemigrowała do Italii. Dziadek tenisistki od strony matki pochodzi z Ghany, ale legitymuje się duńskim paszportem. Z kolei w Polsce do dzisiaj mieszka babcia zawodniczki, Barbara.
W rodzinnym domu Paolini język polski używany był bardzo często. Mama używała go niemal każdego dnia podczas wczesnego dzieciństwa Włoszki. Ogromny wpływ na naukę polskiego miała również babcia Barbara, z którą tenisistkę łączy niezwykle bliska więź.
Finalistka Wimbledonu 2024 w młodości wielokrotnie przyjeżdżała do Polski na wakacje, gdzie spędzała wolny czas. Dzięki temu potrafi ona dziś odpowiadać na pytania polskich dziennikarzy w ojczystym języku swojej mamy.
Skrót meczu 1/8 finału Wimbledonu. Jasmine Paolini - Alexandra Eala:
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