Paolini zachwyca na Wimbledonie! Włoszka o polskich korzeniach o krok od półfinału

Rywalką rozstawionej z numerem 13. Włoszki o półfinał będzie turniejowa "12" Marta Kostjuk, która wcześniej wyeliminowała Amerykankę Ashlyn Krueger 6:4, 6:4. Ukrainka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu.

ZOBACZ TAKŻE: Ostatnie polskie akcenty na Wimbledonie. Kim jest Sandra Zaniewska, trenerka Marty Kostiuk?

30-letnia zawodniczka posługuje się językiem polskim i często wspomina o swoich silnych związkach z Polską. Ojciec zawodniczki, Ugo, jest Włochem. Z kolei mama, Jacqueline, urodziła się w Łodzi, gdzie mieszkała do 20. roku życia, a następnie wyemigrowała do Italii. Dziadek tenisistki od strony matki pochodzi z Ghany, ale legitymuje się duńskim paszportem. Z kolei w Polsce do dzisiaj mieszka babcia zawodniczki, Barbara.

W rodzinnym domu Paolini język polski używany był bardzo często. Mama używała go niemal każdego dnia podczas wczesnego dzieciństwa Włoszki. Ogromny wpływ na naukę polskiego miała również babcia Barbara, z którą tenisistkę łączy niezwykle bliska więź.

Finalistka Wimbledonu 2024 w młodości wielokrotnie przyjeżdżała do Polski na wakacje, gdzie spędzała wolny czas. Dzięki temu potrafi ona dziś odpowiadać na pytania polskich dziennikarzy w ojczystym języku swojej mamy.

Skrót meczu 1/8 finału Wimbledonu. Jasmine Paolini - Alexandra Eala:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport