Piłkarz odszedł z Legii Warszawa

32-letni środkowy pomocnik trafił do Legii w lipcu 2024 roku z Łudogorca Razgrad. Ze stołeczną drużyną wygrał Puchar Polski w 2025 roku i awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA. Łącznie w Legii zagrał 45 meczów, w których zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty, głównie w pierwszym z dwóch sezonów przy Łazienkowskiej.

Jak przekazał klub z Mariboru, po rozwiązaniu kontraktu z 15-krotnym mistrzem Polski Portugalczyk przeszedł do piątej drużyny poprzedniego sezonu słoweńskiej ekstraklasy jako wolny zawodnik i podpisał dwuletni kontrakt.

Wcześniej z Legią pożegnali się m.in. Kolumbijczyk Juergen Elitim, Serb Radovan Pankov, Artur Jędrzejczyk, bramkarz Kacper Tobiasz, Patryk Kun i Słoweniec Petar Stojanović.

PAP