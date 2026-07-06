Pogacar wygrał trzeci etap Tour de France. Został liderem

Dwukrotny mistrz świata Pogacar, który walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, przypuścił atak z peletonu ok. 500 m przed metą i błyskawicznie wypracował dwusekundową przewagę. Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a trzeci był Ekwadorczyk Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

- To wszystko dzięki Isaacowi (del Toro, koledze z teamu - PAP), miałem dodatkową moc na końcówkę. Dał z siebie więcej niż 100 procent na ostatnim podjeździe. Jak zresztą cały zespół. W połowie etapu zdecydowaliśmy, że mamy szansę powalczyć o zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ten Tour w taki sposób, to była niesamowita końcówka - powiedział Pogacar, cytowany w serwisie cyclingnews.com.

To 22. etapowe zwycięstwo 27-letniego Słoweńca w Tour de France. W klasyfikacji generalnej ma ułamek sekundy przewagi nad Vingegaardem. Trzeci Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) traci już 23 sekundy.

W poniedziałkowych zmaganiach miało nie być na trasie kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Gdzieniegdzie i tak pojawiały się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.

Po dwóch dniach ścigania w Katalonii kolarze ruszyli w poniedziałek z okolic Barcelony i przekroczyli granicę z Francją. Wtorkowy etap prowadzić będzie z Carcassonne do Foix (181,9 km).

Wyniki 3. etapu, Granollers - Les Angles (195,9 km):

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 4:45.11

2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 2 s

3. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost)

4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) obaj ten sam czas

5. Tobias Johannessen (Norwegia/Uno-X Mobility) 4

6. Lennert Van Eetvelt (Belgia/Lotto Intermarche)

7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe

8. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)

9. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG)

10. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) wszyscy ten sam czas

...

153. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 36.30

166. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas

Klasyfikacja generalna:

1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 8:46.55

2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) ten sam czas

3. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 23

4. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 24

5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 27

6. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 48

7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 53

8. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 1.09

9. Tobias Johannessen (Norwegia/Uno-X Mobility) 1.11

10. Ilan van Wilder (Belgia/Soudal Quick-Step) 1.17

...

145. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 50.40

166. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 55.07

PAP