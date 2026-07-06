Pogacar wygrał trzeci etap Tour de France. Został liderem
Słoweniec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de France, 195,9 km z Granollers do Les Angles, i został liderem klasyfikacji generalnej. Polacy zajęli odległe lokaty.
Dwukrotny mistrz świata Pogacar, który walczy o swój piąty triumf w „Wielkiej Pętli”, przypuścił atak z peletonu ok. 500 m przed metą i błyskawicznie wypracował dwusekundową przewagę. Drugie miejsce zajął dotychczasowy lider wyścigu Duńczyk Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a trzeci był Ekwadorczyk Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).
- To wszystko dzięki Isaacowi (del Toro, koledze z teamu - PAP), miałem dodatkową moc na końcówkę. Dał z siebie więcej niż 100 procent na ostatnim podjeździe. Jak zresztą cały zespół. W połowie etapu zdecydowaliśmy, że mamy szansę powalczyć o zwycięstwo. Bardzo się cieszę, że rozpoczynamy ten Tour w taki sposób, to była niesamowita końcówka - powiedział Pogacar, cytowany w serwisie cyclingnews.com.
To 22. etapowe zwycięstwo 27-letniego Słoweńca w Tour de France. W klasyfikacji generalnej ma ułamek sekundy przewagi nad Vingegaardem. Trzeci Belg Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) traci już 23 sekundy.
W poniedziałkowych zmaganiach miało nie być na trasie kibiców, o czym poinformowali przed południem organizatorzy. Powodem jest rozległy pożar w Pirenejach Wschodnich. Gdzieniegdzie i tak pojawiały się spore grupy fanów, szczególnie na ostatnich kilometrach przed metą.
Po dwóch dniach ścigania w Katalonii kolarze ruszyli w poniedziałek z okolic Barcelony i przekroczyli granicę z Francją. Wtorkowy etap prowadzić będzie z Carcassonne do Foix (181,9 km).
Wyniki 3. etapu, Granollers - Les Angles (195,9 km):
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 4:45.11
2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) strata 2 s
3. Richard Carapaz (Ekwador/EF Education-EasyPost)
4. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) obaj ten sam czas
5. Tobias Johannessen (Norwegia/Uno-X Mobility) 4
6. Lennert Van Eetvelt (Belgia/Lotto Intermarche)
7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe
8. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe)
9. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG)
10. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) wszyscy ten sam czas
...
153. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 36.30
166. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) ten sam czas
Klasyfikacja generalna:
1. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates-XRG) 8:46.55
2. Jonas Vingegaard (Dania/Visma-Lease a Bike) ten sam czas
3. Remco Evenepoel (Belgia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 23
4. Isaac del Toro (Meksyk/UAE Team Emirates-XRG) 24
5. Juan Ayuso (Hiszpania/Lidl-Trek) 27
6. Paul Seixas (Francja/Decathlon CMA CGM) 48
7. Florian Lipowitz (Niemcy/Red Bull-Bora-hansgrohe) 53
8. Lenny Martinez (Francja/Bahrain Victorious) 1.09
9. Tobias Johannessen (Norwegia/Uno-X Mobility) 1.11
10. Ilan van Wilder (Belgia/Soudal Quick-Step) 1.17
...
145. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 50.40
166. Kamil Gradek (Polska/Bahrain Victorious) 55.07