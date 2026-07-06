Pogromczyni Świątek odpadła z Wimbledonu! Trzysetowa batalia o ćwierćfinał

Tenis

Alexandra Eala przegrała z Jasmine Paolini 4:6, 6:4, 3:6 w walce o ćwierćfinał wielkoszlemowego Wimbledonu. Przypomnijmy, że wcześniej Filipinka wyeliminowała z turnieju Igę Świątek.

Tenisistka na korcie z rakietą, skupiona na grze.
fot. AFP
Alexandra Eala odpadła z Wimbledonu

O półfinał włoska tenisistka powalczy z Martą Kostiuk. Ukrainka okazała się lepsza od Marie Bouzkovej (6:4, 6:4).

 

Transmisje meczów Wimbledonu można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na platformie Polsat Box Go.

 

Jasmine Paolini - Alexandra Eala 6:4, 4:6, 6:3

KP, PAP, Polsat Sport
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ALEXANDRA EALAJASMINE PAOLINITENISWIMBLEDON
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