Pogromczyni Świątek odpadła z Wimbledonu! Trzysetowa batalia o ćwierćfinał

O półfinał włoska tenisistka powalczy z Martą Kostiuk. Ukrainka okazała się lepsza od Marie Bouzkovej (6:4, 6:4).

Transmisje meczów Wimbledonu można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na platformie Polsat Box Go.

Jasmine Paolini - Alexandra Eala 6:4, 4:6, 6:3

KP, PAP, Polsat Sport