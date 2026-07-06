Polki wróciły na właściwe tory! Jest trzecie zwycięstwo na ME

W pięciu ostatnich starciach Biało-Czerwonych z Czeszkami, czterokrotnie triumfowały Polki. Ostatni bezpośredni mecz odbył się w 2017 roku - wówczas Polska nie pozostawiła złudzeń rywalkom, pokonując je 3:0.

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To napawało optymizmem przed kolejnym starciem. Okazało się, że słusznie. O ile pierwsza odsłona była wyrównana i Polki dopiero w końcówce przechyliły szalę na swoją stronę, o tyle później poszło już łatwiej.

Drugi i trzeci set mniej więcej od połowy przebiegały pod dyktando Biało-Czerwonych. Mniej więcej wtedy polskie siatkarki "uciekały" rywalkom i rozpoczynały marsz po zwycięstwo. Po około półtorej godziny było już po meczu. Reprezentantki Polski po dwóch porażkach - z Turcją i Włochami - wróciły na zwycięską ścieżkę.

W kolejnym meczu polskie siatkarki zmierzą się z Belgijkami (8 lipca) i Islandkami (9 lipca).

Mistrzostwa Europy U18 siatkarek są rozgrywane w dniach 1-12 lipca. Gospodarzami turnieju są Litwa i Łotwa. O medale rywalizuje 16 reprezentacji, które podzielono na dwie grupy po osiem zespołów w każdej. Po dwie najlepsze drużyny w tabeli obu grup awansują do półfinałów.

Polska - Czechy 3:0 (25:22, 25:19, 25:17)

KP, Polsat Sport