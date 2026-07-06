Dokładnie 52 lata temu, podczas Fussball-Weltmeisterschaft 1974 w Republice Federalnej Niemiec, podopieczni trenera Kazimierza Górskiego mierzyli się w starciu o trzecie miejsce MŚ z broniącą tytułu Brazylią. Do rozgrywanego 6 lipca 1974 spotkania oba zespoły przystępowały z nieco innym nastawieniem: dla "Canarinhos", którzy w drugiej rundzie mundialu (rozgrywanego, podobnie jak pierwsza faza, systemem grupowym) musieli uznać wyższość Holandii, rywalizacja "tylko" o najniższy stopień podium była prawdziwą klęską. Dla Polski, która walkę o złoto przegrała pamiętnym "meczem na wodzie" z gospodarzami mundialu, trzecie miejsce na mistrzostwach świata wciąż byłoby historycznym sukcesem.

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Faworytem był zespół z Ameryki Południowej, w którego składzie co prawda nie było Pelego ("Król Futbolu" i trzykrotny mistrz świata zakończył reprezentacyjną karierę w 1971 roku), ale kadra "Canarinhos" wciąż roiła się od wybitnych piłkarzy, by wspomnieć choćby dwukrotnego medalistę MŚ Rivelino, członka złotej drużyny z 1970 roku Jairzinho czy Emersona Leao, bramkarza, który do złota z 1970 dorzucił później także wicemistrzostwo globu w 1978 roku. Polacy pokazali jednak w RFN, że potrafią ogrywać gigantów. W pierwszej fazie grupowej pokonali Argentyńczyków i Włochów, a w drugiej rundzie wygrali ze Szwecją i Jugosławią.

Losy rywalizacji o srebro (tak, to nie pomyłka, gdyż w 1974 roku zwycięzcy finału otrzymywali złote krążki, wicemistrzowie świata - srebrne pozłacane, a trzecia drużyna globu właśnie srebrne) - mimo kilku groźnych sytuacji z obu stron (dobre uderzenia Jairzinho i Marinho Chagasa z dystansu zatrzymał Jan Tomaszewski, a piłka po główce Henryka Kasperczaka trafiła w poprzeczkę) - rozstrzygnęła jedna akcja: w 76. minucie Zygmunt Maszczyk zatrzymał w środkowej strefie akcję "Canarinhos", a następnie zagrał do Grzegorza Laty, który po kapitalnym rajdzie, rozpoczętym jeszcze na własnej połowie boiska, wpadł w pole karne i płaskim strzałem posłał piłkę do siatki obok wychodzącego z bramki Emersona Leao.

"Biało-Czerwoni" zdołali dowieźć jednobramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka, dzięki czemu podopieczni trenera Kazimierza Górskiego wywalczyli pierwszy w historii medal MŚ dla Polski! Sam Grzegorz Lato został natomiast - z siedmioma golami na koncie - królem strzelców Fussball-Weltmeisterschaft 1974! Mało tego, 7 bramek, zdobytych przez późniejszego prezesa PZPN, bardzo długo było na mundialach czymś nieosiągalnym. Najlepsi snajperzy turniejów od 1978 aż do 2002 roku trafiali do bramek rywali najwyżej sześciokrotnie, a wynik Polaka przełamał dopiero "Il Fenomeno", czyli Brazylijczyk Ronaldo, który w 2002 roku sięgnął po koronę, strzelając po drodze 8 goli.

Warto jeszcze nadmienić, że po złoto sięgnęli w 1974 roku zawodnicy RFN, którzy w wielkim finale pokonali 2:1 Holendrów.

6 lipca 1974

Mecz o 3. miejsce mistrzostw świata

Polska - Brazylia 1:0 (0:0)

Bramka: 76' Grzegorz Lato

Polska: Jan Tomaszewski – Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda, Adam Musiał, Zygmunt Maszczyk, Kazimierz Deyna, Henryk Kasperczak (73' Lesław Ćmikiewicz), Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach (75' Zdzisław Kapka), Robert Gadocha

Brazylia: Emerson Leao – Ze Maria, Alfredo, Marinho Peres, Marinho Chagas, Paulo Cesar Carpegiani, Rivelino, Ademir da Guia (66' Mirandinha), Valdomiro Vaz Franco, Jairzinho, Dirceu.