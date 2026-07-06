Polski siatkarz trafił do szpitala! Choroba znów dała się we znaki

Siatkówka

Norbert Huber poinformował, że w ostatnim czasie spędził kilka dni w szpitalu. Powodem takiego stanu rzeczy były przebyta jakiś czas temu choroba płuc oraz astma.

Polski siatkarz trafił do szpitala! Choroba znów dała się we znaki
fot. Cyfrasport
Norbert Huber spędził kilka dni w szpitalu

Środkowy, który ostatni rok spędził w Japonii, sporą część sezonu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Przeszedł poważne zapalenie płuc, ale mimo to został wybrany najlepszym środkowym SV League.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy przyszłość Bednorza! Ten wpis nie pozostawił wątpliwości

 

Przez kilka lat Huber był czołową postacią reprezentacji Polski, jednak w tym roku niespodziewanie zrezygnował z gry z orłem na piersi. Powodem decyzji zawodnika były problemy zdrowotne. 

 

6 lipca siatkarz, który od jakiegoś czasu przebywa w Polsce, zamieścił na swoim instastory wpis informujący, że ostatnio spędził kilka dni w szpitalu, a dokładniej na oddziale chorób płuc. Jak podkreślił, chwilowo musiał odłożyć sport na boczny tor.

 

Huber zmagał się z problemami zdrowotnymi, a teraz wrócił do gry po hospitalizacji

 

Huber w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, a w 2023 roku zdobył złoty medal mistrzostw Europy. W 2024 roku sięgnął po srebro na igrzyskach olimpijskich. Rok później stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata.

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNENORBERT HUBERREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kuba Polański: Mam bardzo superowych kolegów z zespole
Zobacz także

Pierwszy krok do wielkiej siatkówki. Za nami turniej o Puchar KINDER Joy of moving

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 