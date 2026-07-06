Polski siatkarz trafił do szpitala! Choroba znów dała się we znaki

Środkowy, który ostatni rok spędził w Japonii, sporą część sezonu zmagał się z problemami zdrowotnymi. Przeszedł poważne zapalenie płuc, ale mimo to został wybrany najlepszym środkowym SV League.

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Przez kilka lat Huber był czołową postacią reprezentacji Polski, jednak w tym roku niespodziewanie zrezygnował z gry z orłem na piersi. Powodem decyzji zawodnika były problemy zdrowotne.

6 lipca siatkarz, który od jakiegoś czasu przebywa w Polsce, zamieścił na swoim instastory wpis informujący, że ostatnio spędził kilka dni w szpitalu, a dokładniej na oddziale chorób płuc. Jak podkreślił, chwilowo musiał odłożyć sport na boczny tor.

Huber w reprezentacji Polski zadebiutował w 2019 roku, a w 2023 roku zdobył złoty medal mistrzostw Europy. W 2024 roku sięgnął po srebro na igrzyskach olimpijskich. Rok później stanął na najniższym stopniu mistrzostw świata.

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Polsat Sport