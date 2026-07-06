Poznaliśmy przyszłość Igora Milicicia

W przypadku awansu do tej imprezy umowa automatycznie będzie prolongowana o rok. Obecny kontrakt Milicicia wygasał z końcem lipca.

- Bardzo się cieszymy, że nasza kadra będzie miała stabilizację szkoleniową, nie chodzi tylko trenera Milicicia, ale i cały sztab. Daleka droga przed nami, dużo czasu do zakończenia mistrzostw świata w Katarze, ale jeżeli awansujemy, to będzie możliwość przedłużenia umowy do igrzysk 2028, czyli kontrakt „jeden plus jeden” – poinformował Bachański.

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Prezes PZKosz przypomniał, że jesienią minie pięć lat od zatrudnienia pochodzącego z Chorwacji szkoleniowca. Pod jego wodzą Polska była czwarta w mistrzostwach Europy 2022, a przed rokiem biało-czerwoni uplasowali się na szóstej pozycji.

- Uważamy, że to był dobry okres dla polskiej koszykówki. Osiągnęliśmy jedne z największych sukcesów w historii męskiego basketu. Cieszę się także, że personalnie ta kadra ewoluuje. Starsi zawodnicy są nadal głodni sukcesów, ale stopniowo wprowadzamy nowe nazwiska – podkreślił szef federacji.

50-letni Milicić nie krył zadowolenia z przedłużenia umowy. Zdradził, że nadal ma marzenia związane z reprezentacją Polski.

- Dziękuję prezesowi związku i dyrektorowi reprezentacji za zaufanie i obdarowanie mnie kolejną szansą, ale i odpowiedzialnością. To ogromy zaszczyt. Rozpiera mnie duma. Przyjmuję obowiązki z uśmiechem, chcę żebyście byli jeszcze bardziej dumni z zespołu - powiedział trener.

Jak dodał, bardzo mu zależy na awansie do MŚ.

- Parę moich marzeń na poziomie kadry już zostało zrealizowanych, ale inne nadal są. Jednym z nich jest udział w mistrzostwach świata, więc musimy wywalczyć awans - zaznaczył.

Dodał jednak, że mierzy znacznie wyżej.

- Nawet bardzo wysoko, nie wiem, czy prezes myśli tak samo, ale moim marzeniem jest to, by Polska zdobyła medal mistrzostw świata – podkreślił szkoleniowiec.

Jego zdaniem moda na koszykówkę w Polsce trwa.

- Jest w nas głód napędzania polskiej koszykówki, jest głód wygrywania. To się przekłada dalej. Dzieciaki wracają na koszykarskie boiska. Zainteresowanie rośnie i kadrą, i klubową koszykówką - zauważył Milicić.

Dyrektor kadry Łukasz Koszarek zdradził, że negocjacje nie były łatwe.

- Po ostatnich wynikach inne federacje „wyrywały” nam Igora. Ważne, że współpraca będzie kontynuowana, Dla mnie słowo-klucz to stabilizacja. Widać ją także w grze kadry, w tych wyrwanych meczach w końcówkach, gdy zadziała siła spokoju Igora i oczywiście walka, serce chłopaków. Reprezentacja jest na fali – powiedział Koszarek, były reprezentacyjny rozgrywający, obecnie także prezes PLK.

Wieczorem w Tauron Arenie w Krakowie Polacy zagrają ostatni mecz pierwszego etapu kwalifikacji – z Holandią. Biało-czerwoni, którzy na wyjeździe pokonali tego rywala 85:83 po wielkich emocjach w końcówce, mają komplet zwycięstw i są pewni udziału w drugiej fazie, która rozpocznie się w sierpniu.

- Nie graliśmy dawno w tak dużej hali. Trzymamy kciuki i wierzymy, że będzie dobrze – podsumował Bachański.

MS, PAP