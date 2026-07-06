Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) cofnęła zawieszenie za czerwoną kartkę amerykańskiego napastnika. 25-latek otrzymał czerwoną kartkę w meczu 1/16 finału z Bośnią i Hercegowiną po tym, jak kopnął w kostkę swojego przeciwnika, Tarika Muharemovicia.

"To nigdy nie powinno się wydarzyć" - podkreślił Blatter.

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Według licznych doniesień medialnych, prezydent USA Donald Trump zadzwonił do szefa FIFA Gianniego Infantino i naciskał na niego w sprawie dopuszczenia Baloguna do meczu z Belgią. Domniemana ingerencja prezydenta Trumpa spotyka się z ostrą krytyką. Głos w tej sprawie zabrał też Blatter, który kierował FIFA w latach 1998-2015.

„Czerwonych kartek nie unieważnia się politycznymi telefonami. Są one rozpatrywane na podstawie przepisów, dowodów i przez niezależne organy. Kiedy prezydent USA interweniuje u szefa FIFA, a zawodnik zostaje nagle uniewinniony przed meczem fazy pucharowej mistrzostw świata, to nieuchronnie pojawia się pytanie: Quo vadis, FIFA?” – napisał Blatter na platformie X.

„Piłka nożna nigdy nie może stać się pionkiem w politycznych rozgrywkach o władzę” - dodał były prezydent FIFA.

Balogun z trzema golami jest najlepszym strzelcem reprezentacji USA podczas tegorocznego mundialu. Zdobył dwie bramki w meczu grupowym z Paragwajem (4:1) i jedną z Bośnią i Hercegowiną (2:0) w 1/16 finału. Jego przywrócenie znacząco zwiększa szanse Amerykanów, którzy po 24 latach mogą awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata.

Po odpadnięciu Kanady i Meksyku w 1/8 finału, ekipa USA jest ostatnią spośród współgospodarzy mundialu, która pozostaje w grze. Mecz USA - Belgia odbędzie się w Seattle o 2. w nocy czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

MS, PAP