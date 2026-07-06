Selekcjoner ogłosił rezygnację! W oświadczeniu skrytykował federację

73-latek, który po raz piąty z rzędu był trenerem reprezentacji na mundialu, objął stery w kwietniu, zastępując Otto Addo, który rozstał się z drużyną Ghany 72 dni przed turniejem.

"Opuszczam tę podróż dumny z tego, co osiągnęliśmy, ale także ze zdrowym niezadowoleniem tych, którzy zawsze chcieli więcej. Osiągnięcie wyższego poziomu nigdy nie powinno być celem samym w sobie – powinno być początkiem jeszcze większych ambicji" – napisał Portugalczyk na Instagramie.

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W swoim pożegnalnym oświadczeniu doświadczony trener skrytykował ghańską federację.

"Przyszłość »Czarnych Gwiazd« nie buduje się wyłącznie na boisku; sukces »Czarnych Gwiazd« musi zaczynać się poza boiskiem, od stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowania i rozwoju wyjątkowych talentów piłkarskich Ghany" - dodał we wpisie.

Ghana pokonała Panamę i zremisowała z Anglią, a następnie przegrała z Chorwacją, zajmując trzecie miejsce w grupie L i awansując jako jedna z ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Później przegrała 0:1 z Kolumbią w pierwszej rundzie pucharowej.

Były trener Iranu, Portugalii i Egiptu na MŚ poprowadził Ghanę w jednym meczu towarzyskim przed tegorocznym mundialem.

PAP