Trwa dyskusja ws. decyzji FIFA. "Wpływanie na decyzje sportowe podważyłoby autonomię sportu"

W ten sposób komisarz zareagował na decyzję FIFA o dopuszczeniu Amerykanina Folarina Baloguna do gry w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata pomimo czerwonej kartki. Decyzję odebrano jako ukłon wobec prezydenta USA Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: "Quo vadis, FIFA?". Sepp Blatter atakuje Donalda Trumpa i Gianniego Infantino!

Micallef we wpisie na platformach internetowych podkreślił, że wielu fanów piłki nożnej, w tym byłych graczy, wypowiedziało się już na temat zawieszenia Baloguna. - Ja także jako kibic uważam, że to była zła decyzja - zaznaczył.

- Przede wszystkim jednak zawsze jasno podkreślałem, że decyzje dotyczące przepisów sportowych i spraw sportowych należą do organów sportowych, a nie do polityków. Wpływanie na decyzje sportowe podważyłoby autonomię sportu - podkreślił.

Balogun, strzelec trzech goli dla USA w MŚ, został usunięty z boiska w meczu USA z Bośnią i Hercegowiną po interwencji VAR. Napastnik AS Monaco nadepnął na kostkę obrońcy Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA nie cofnęła kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby, powołując się na art. 27 kodeksu dyscyplinarnego.

W Belgii, która zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi we wtorek, narasta oburzenie po decyzji FIFA. Media piszą o "nieprawdopodobnym zwrocie akcji", "telefonie od Trumpa" i "zagrywkach pod gospodarza turnieju".

PAP