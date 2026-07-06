Selekcjoner Anglików zabrał głos po awansie do ćwierćfinału. To było kluczowe

Piłka nożna

Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel po wygranej 3:2 z Meksykiem w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata przyznał, że było "super ciężko". Jego zespół od 54. minuty grał w osłabieniu po wykluczeniu Jarella Quansaha. - Jestem bardzo dumny - powiedział po awansie do ćwierćfinału.

Portret trenera piłkarskiego w ciemnej kurtce z kapturem, skierowany w bok.
fot. PAP
Thomas Tuchel zabrał głos po zwycięstwie z Meksykiem

Niemiecki szkoleniowiec dodał, że gdy wydawało się, że zespół nabiera właściwego rytmu gry, dochodziło do niepowodzeń. Tak było po dwóch bramkach wybranego graczem meczu Jude'a Bellinghama i szybko strzelonym golu kontaktowym przez rywali. Podobnie nawiązał do rzutu karnego wykorzystanego przez Harry'ego Kane'a i sprokurowanej przez niego później jedenastki.

 

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- To właściwa mentalność. Kiedy robi się ciężko, moi zawodnicy nigdy się nie poddają, nigdy nie tracą wiary. To był kolejny krok - podsumował.

 

Selekcjoner Meksyku przyznał, że nie może winić swojej drużyny za porażkę.

 

- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, to świetny zespół. To najwyższy poziom, a wówczas nie można popełniać błędów. Inaczej trzeba za nie zapłacić - powiedział Javier Aguirre.

 

Zaznaczył, że podjął ryzyko i dokonał zmian, aby wykorzystać przewagą liczebną. To się jednak nie udało.

 

- Mogę tylko wyrazić wdzięczność za wsparcie mojej drużyny - dodał.

HP, PAP
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ANGLIAMEKSYKMŚ 2026PIŁKA NOŻNATHOMAS TUCHEL
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