Selekcjoner Anglików zabrał głos po awansie do ćwierćfinału. To było kluczowe
Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel po wygranej 3:2 z Meksykiem w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata przyznał, że było "super ciężko". Jego zespół od 54. minuty grał w osłabieniu po wykluczeniu Jarella Quansaha. - Jestem bardzo dumny - powiedział po awansie do ćwierćfinału.
Niemiecki szkoleniowiec dodał, że gdy wydawało się, że zespół nabiera właściwego rytmu gry, dochodziło do niepowodzeń. Tak było po dwóch bramkach wybranego graczem meczu Jude'a Bellinghama i szybko strzelonym golu kontaktowym przez rywali. Podobnie nawiązał do rzutu karnego wykorzystanego przez Harry'ego Kane'a i sprokurowanej przez niego później jedenastki.
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- To właściwa mentalność. Kiedy robi się ciężko, moi zawodnicy nigdy się nie poddają, nigdy nie tracą wiary. To był kolejny krok - podsumował.
Selekcjoner Meksyku przyznał, że nie może winić swojej drużyny za porażkę.
- Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, to świetny zespół. To najwyższy poziom, a wówczas nie można popełniać błędów. Inaczej trzeba za nie zapłacić - powiedział Javier Aguirre.
Zaznaczył, że podjął ryzyko i dokonał zmian, aby wykorzystać przewagą liczebną. To się jednak nie udało.
- Mogę tylko wyrazić wdzięczność za wsparcie mojej drużyny - dodał.Przejdź na Polsatsport.pl