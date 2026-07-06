Wiktorowski zrobił coś, czego nie potrafił nikt inny. Chodzi o Osakę

Naomi Osaka pokonała w niedzielę liderkę rankingu WTA Arynę Sabalenkę i po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Tuż po meczu została zapytana o przyczynę znaczącej poprawy gry na trawie i wskazała na trenera. - To ten wielki Polak! - zaczęła, wskazując na siedzącego w swoim boksie Tomasza Wiktorowskiego.

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Maciej Synówka zdradził, że kilka lat temu rozmawiał z menadżerem Japonki.

- Pamiętam taką rozmowę podczas pandemii z osobami ze sztabu Naomi Osaki. Jej menadżer powiedział, że jeśli znajdzie się ktoś, kto zmotywuje ją do powrotu na kort, będzie to osoba wyjątkowa. Był gotów zapłacić duże pieniądze, żeby ktoś taki się pojawił - wspominał w programie "Halo tu Wimbledon".

Podkreślił, że trener błyskawicznie znalazł sposób, jak zmotywować byłą liderkę światowego rankingu do powrotu do rywalizacji. Wiedział, że wracanie do sukcesów tenisistki nie pomoże.

- Trzeba było zbudować trochę dystansu, pozwolić Naomi, żeby odzyskała świeżość i radość z gry. Tomek dał jej możliwość, by rozwijała się choćby poprzez stroje, zachowania - tłumaczył.

- Myślę, że wielkość Tomka polega na tym, że jest świetnym obserwatorem i organizatorem procesu szkoleniowego. Potrafi popatrzeć na zawodniczkę z perspektywy kilku sezonów. To jest jego wartość - zauważył.

Szkoleniowiec nie krył podziwu wobec dokonań Tomasza Wiktorowskiego.

- To jest niezwykła historia - rozpoczął. - Mam tę przyjemność, że znam Tomka pewnie od jakichś 20 lat. Patrzę, jak się rozwija jako trener od czasu kiedy współpracował z Agnieszką Radwańską i doszedł z nią do finału Wielkiego Szlema oraz drugiego miejsca w rankingu - wyjaśniał.

- Następnie przyszła współpraca z Igą Świątek i natychmiastowy efekt - została liderką światowego zestawienia, dominowała, wygrywała turnieje wielkoszlemowe - podsumował.

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HP, Polsat Sport