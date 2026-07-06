Wimbledon 2026: Plan transmisji na wtorek - 07.07
Czas na kolejny dzień na kortach Wimbledonu. We wtorek zobaczymy w akcji m.in. Naomi Osakę, Novaka Djokovicia, Katarzynę Piter czy Agnieszkę Radwańską. Gdzie oglądać mecze? Oto plan transmisji na wtorek 7 lipca.
Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.
Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.
We wtorek zobaczymy w akcji m.in. Naomi Osakę, Novaka Djokovicia w grach singlowych, Katarzynę Piter w turnieju deblowym oraz Agnieszką Radwańską w turnieju legend.
Polsat Sport 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Jessica Pegula - Coco Gauff
16:30 Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic
Polsat Sport 2:
12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova
14:00 Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff
16:00 Naomi Osaka - Karolina Muchova
Polsat Sport 3:
12:00 Cabal/Farah - Baghdatis/Malisse (turniej legend)
14:00 Noskova/Sramkova - Piter/Siskova
16:00 Heliovaara/Patten - Andreozzi/Guinard
18:00 Harrison/Zhang - Arevalo/Ostapenko
Polsat Sport Fight:
12:00 T. Oda - G. Reid (turniej na wózkach inwalidzkich)
14:00 T. Egberink - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich)
16:00 L. Shuker - X. Li (turniej na wózkach inwalidzkich)
18:00 Y. Kamiji - J. Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)
Polsat Sport Extra 1:
12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova (turniej legend)
14:00 Hunter/McNally - Dabrowski/Stefani
16:00 Krajicek/Mektic - Kokkinakis/Kovacevic
Polsat Sport Extra 2:
12:00 B. Bartram - T. Miki (turniej na wózkach inwalidzkich)
14:00 D. Caverzaschi - G. Fernandez (turniej na wózkach inwalidzkich)
16:00 Z. Zhu - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich)
18:00 Z. Wang - A. Bernal (turniej na wózkach inwalidzkich)
Polsat Sport Extra 3:
12:00 M. De la Puente - R. Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)
14:00 S. Houdet - C. Ratzlaff (turniej na wózkach inwalidzkich)
16:00 A. Van Koot - K. Montjane (turniej na wózkach inwalidzkich)
18:00 M. Ohtani - L. De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)
Polsat Sport Extra 4
12:30 Krajicek/Keothavong - Grosjean/Golovin (turniej legend)
14:30 Noskova/Sramkova - Piter/Siskova
16:30 Lisicki/O'Brien - King/Szwedowa (turniej legend)
18:30 Rusedski/Konta - Johansson/Schett (turniej legend)
20:30 Philippoussis/Black - Bahrami/Majoli (turniej legend)
Polsat Sport Premium 1:
11:00 Halo tu Wimbledon
12:00 Kronika Wimbledonu
13:00 Studio Wimbledon
14:30 Jessica Pegula - Coco Gauff
16:30 Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic
Polsat Sport Premium 2:
12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova (turniej legend)
14:00 Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff
16:00 Naomi Osaka - Karolina Muchova
Polsatsport.pl:
kort numer 3 (od godz. 12:00)
T. Oda - G. Reid (turniej na wózkach inwalidzkich)
T. Egberink - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich)
L. Shuker - X. Li (turniej na wózkach inwalidzkich)
Y. Kamiji - J. Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)
Kort numer 4 (od godz. 12:00)
M. Ceban - J. Mackenzie (turniej juniorów)
O. Page - Z. Zesko (turniej juniorów)
L. Channon - D. Kisimow (turniej juniorów)
Clarke/Traynor - Bekker/Zingg (turniej juniorek)
Kort numer 5 (od godz. 12:00)
R. Lawlor - F. Thomas (turniej juniorów)
A. Johnson - V. Reisach (turniej juniorów)
S. Rybkin - D. Pagani (turniej juniorów)
Kovackova/Zajickova - Bielinska/Lagaev (turniej juniorek)
Kort numer 6 (od godz. 12:00)
K. Hance - A. Paparkar (turniej juniorów)
L. Miguel - J. Secord (turniej juniorów)
James/Larraya Guidi - Hoo/Marinkovic (turniej juniorek)
Sun/Zhang - Hazelitt/Newman (turniej juniorek)
Kort numer 7 (od godz. 12:00)
K. Chen - D. Brand (turniej juniorów)
M. Domenc - C. Hewitt (turniej juniorów)
D. Jovanovski - Z. Nurlanuly (turniej juniorów)
Pistola/Popa - Lin/Qu (turniej juniorek)
kort numer 8 (od godz. 12:00)
Lindstedt/Tecau - Blake/Edmund (turniej legend)
Murray/Soares - Chardy/Delgado (turniej legend)
Bryan/Bryan - Fognini/Hewitt (turniej legend)
Kort numer 15 (od godz. 12:00)
A. Penney - M. Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)
S. Lysov - Z. Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)
K. Chasteau - C. Oosthuizen (turniej na wózkach inwalidzkich)
L. Guo - J. Bos (turniej na wózkach inwalidzkich)