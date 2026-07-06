Wimbledon 2026: Plan transmisji na wtorek - 07.07

Wimbledon to najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. W puli nagród jest rekordowa kwota 64,2 mln funtów. Triumfatorzy rywalizacji w grze pojedynczej zarobią po 3,6 mln.

Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca, a mężczyzn dzień później.

We wtorek zobaczymy w akcji m.in. Naomi Osakę, Novaka Djokovicia w grach singlowych, Katarzynę Piter w turnieju deblowym oraz Agnieszką Radwańską w turnieju legend.

Polsat Sport 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Jessica Pegula - Coco Gauff

16:30 Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic



Polsat Sport 2:



12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova

14:00 Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff

16:00 Naomi Osaka - Karolina Muchova

Polsat Sport 3:

12:00 Cabal/Farah - Baghdatis/Malisse (turniej legend)

14:00 Noskova/Sramkova - Piter/Siskova

16:00 Heliovaara/Patten - Andreozzi/Guinard

18:00 Harrison/Zhang - Arevalo/Ostapenko

Polsat Sport Fight:

12:00 T. Oda - G. Reid (turniej na wózkach inwalidzkich)

14:00 T. Egberink - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich)

16:00 L. Shuker - X. Li (turniej na wózkach inwalidzkich)

18:00 Y. Kamiji - J. Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)

Polsat Sport Extra 1:

12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova (turniej legend)

14:00 Hunter/McNally - Dabrowski/Stefani

16:00 Krajicek/Mektic - Kokkinakis/Kovacevic

Polsat Sport Extra 2:

12:00 B. Bartram - T. Miki (turniej na wózkach inwalidzkich)

14:00 D. Caverzaschi - G. Fernandez (turniej na wózkach inwalidzkich)

16:00 Z. Zhu - D. De Groot (turniej na wózkach inwalidzkich)

18:00 Z. Wang - A. Bernal (turniej na wózkach inwalidzkich)

Polsat Sport Extra 3:

12:00 M. De la Puente - R. Spaargaren (turniej na wózkach inwalidzkich)

14:00 S. Houdet - C. Ratzlaff (turniej na wózkach inwalidzkich)

16:00 A. Van Koot - K. Montjane (turniej na wózkach inwalidzkich)

18:00 M. Ohtani - L. De Greef (turniej na wózkach inwalidzkich)

Polsat Sport Extra 4

12:30 Krajicek/Keothavong - Grosjean/Golovin (turniej legend)

14:30 Noskova/Sramkova - Piter/Siskova

16:30 Lisicki/O'Brien - King/Szwedowa (turniej legend)

18:30 Rusedski/Konta - Johansson/Schett (turniej legend)

20:30 Philippoussis/Black - Bahrami/Majoli (turniej legend)

Polsat Sport Premium 1:

11:00 Halo tu Wimbledon

12:00 Kronika Wimbledonu

13:00 Studio Wimbledon

14:30 Jessica Pegula - Coco Gauff

16:30 Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic

Polsat Sport Premium 2:

12:00 Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova (turniej legend)

14:00 Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff

16:00 Naomi Osaka - Karolina Muchova

Polsatsport.pl:

kort numer 3 (od godz. 12:00)

T. Oda - G. Reid (turniej na wózkach inwalidzkich)

T. Egberink - A. Hewett (turniej na wózkach inwalidzkich)

L. Shuker - X. Li (turniej na wózkach inwalidzkich)

Y. Kamiji - J. Griffioen (turniej na wózkach inwalidzkich)

Kort numer 4 (od godz. 12:00)

M. Ceban - J. Mackenzie (turniej juniorów)

O. Page - Z. Zesko (turniej juniorów)

L. Channon - D. Kisimow (turniej juniorów)

Clarke/Traynor - Bekker/Zingg (turniej juniorek)

Kort numer 5 (od godz. 12:00)

R. Lawlor - F. Thomas (turniej juniorów)

A. Johnson - V. Reisach (turniej juniorów)

S. Rybkin - D. Pagani (turniej juniorów)

Kovackova/Zajickova - Bielinska/Lagaev (turniej juniorek)

Kort numer 6 (od godz. 12:00)

K. Hance - A. Paparkar (turniej juniorów)

L. Miguel - J. Secord (turniej juniorów)

James/Larraya Guidi - Hoo/Marinkovic (turniej juniorek)

Sun/Zhang - Hazelitt/Newman (turniej juniorek)

Kort numer 7 (od godz. 12:00)

K. Chen - D. Brand (turniej juniorów)

M. Domenc - C. Hewitt (turniej juniorów)

D. Jovanovski - Z. Nurlanuly (turniej juniorów)

Pistola/Popa - Lin/Qu (turniej juniorek)

kort numer 8 (od godz. 12:00)

Lindstedt/Tecau - Blake/Edmund (turniej legend)

Murray/Soares - Chardy/Delgado (turniej legend)

Bryan/Bryan - Fognini/Hewitt (turniej legend)



Kort numer 15 (od godz. 12:00)

A. Penney - M. Ter Hofte (turniej na wózkach inwalidzkich)

S. Lysov - Z. Ji (turniej na wózkach inwalidzkich)

K. Chasteau - C. Oosthuizen (turniej na wózkach inwalidzkich)

L. Guo - J. Bos (turniej na wózkach inwalidzkich)