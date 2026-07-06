Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów kobiet - 06.07 (WIDEO)

Tenis

Trwa najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów kobiet podczas Wimbledonu 2026 - poniedziałek 6 lipca.

Kobieta podczas meczu tenisa, w białej sukience, odbija piłkę rakietą.
fot. AFP
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty poniedziałkowych meczów kobiet

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 06.07 (WIDEO):

A. Krueger - M. Kostjuk

M. Bouzkova - E. Mertens

J. Paolini - A. Eala

M. Keys - L. Noskova

Polsat Sport
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ALEXANDRA EALAASHLYN KRUEGERELISE MERTENSJASIMINE PAOLINILINDA NOSKOVAMADISON KEYSMARIE BOUZKOVAMARTA KOSTJUKTENISWIMBLEDON
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