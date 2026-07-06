Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 06.07 (WIDEO)

Tenis

Trwa na najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata – Wimbledon. Rywalizacja przeniosła się na korty trawiaste. Zobacz, kto wygrał mecze podczas Wimbledonu 2026. Sprawdź wyniki meczów mężczyzn podczas Wimbledonu 2026 - poniedziałek 6 lipca.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 06.07 (WIDEO)
fot. AFP
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów mężczyzn - 06.07 (WIDEO)

Wimbledon 2026 trwa od poniedziałku 29 czerwca do niedzieli 12 lipca i tradycyjnie odbywa się na kortach All England Lawn Tennis Club w Londynie. Rok temu w najbardziej prestiżowym turnieju świata triumfowali Iga Świątek oraz Jannik Sinner.

 

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Jak codziennie, kibice zgromadzeni na obiekcie mogli oczekiwać wielu emocji, pięknych zagrań i niespodziewanych wyników. Rywalizacja wkracza bowiem na coraz wyższy poziom.

 

Kto zapewnił sobie awans do kolejnej rundy Wimbledonu? Sprawdź poniżej.

 

Transmisje Wimbledonu 2026 można śledzić na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów - 06.07 (WIDEO):

A. De Minaur - F. Cobolli

G. Dimitrow - A. Fery

T. Fritz - A. Bublik

J. Lehecka - A. Zverev

Polsat Sport
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ALEXANDER BUBLIKALEXANDER ZVEREVALEX DE MINAURARTHUR FERYFLAVIO COBOLLIGREGOR DIMITROWJIRI LEHECKATAYLOR FRITZTENISWIMBLEDON
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