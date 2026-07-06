Gdzie obejrzeć mecz Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova?

Wimbledon: A. Radwańska/ C. Wozniacki - M. Rybarikova/ L. Safarova. Transmisja TV i stream online
Agnieszka Radwańska i Caroline Wozniacki zagrają z duetem Magdalena Rybarikova/Lucie Safarova w pierwszym meczu turnieju legend na Wimbledonie. Transmisja meczu Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova we wtorek w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Jak co roku, podczas Wimbledonu jest rozgrywany turniej legend - zarówno wśród tenisistek, jak i tenisistów. Gwiazdy zostały podzielone na grupy i występują w turniejach deblowych oraz w mikście.
ZOBACZ TAKŻE: Federer, Navratilova i inni! Plejada gwiazd na Wimbledonie (ZDJĘCIA)
To nie pierwszy raz, kiedy 37-letnia Radwańska weźmie udział w tej imprezie. Co ciekawe, rok temu rywalizowała w duecie z Magdaleną Rybarikovą. Teraz panie staną ze sobą w szranki - partnerką "Isi" będzie Caroline Wozniacki, a Rybarikovej Lucie Safarova.
Polka i Dunka trafiły do grupy B. Ich rywalkami w pierwszej fazie turnieju, prócz Rybarikovej i Safarovej, będą Kirsten Flipkens i Daniela Hantuchova oraz Angelique Kerber i Andrea Petkovic.
Radwańska to finalistka Wimbledonu z 2012 roku. W decydującym meczu Polka musiała uznać wyższość Sereny Williams, przegrywając z legendarną Amerykanką w trzech setach. Właśnie w 2012 roku tenisistka z Krakowa plasowała się na drugim miejscu w rankingu WTA.
Transmisja meczu Radwańska/Wozniacki - Rybarikova/Safarova we wtorek w Polsacie Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 12:00.Przejdź na Polsatsport.pl