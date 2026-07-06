Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 6.07
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 15 (od godz. 12:00)
Y. Qu - T. Hermanova (turniej dziewcząt)
R. Neimanis/M. Todoran - E. Camacho/K. Chen (turniej deblowy chłopców)
T. Behrmann/F. Thomas - O. Ogunsakin/N. Raguin (turniej deblowy chłopców)
R. Cozad/G. Goode - J. Mackenzie/V. Reisach (turniej deblowy chłopców)Przejdź na Polsatsport.pl
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