Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 15 - 6.07

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 15 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 15 (od godz. 12:00)

 

Y. Qu - T. Hermanova (turniej dziewcząt)

R. Neimanis/M. Todoran - E. Camacho/K. Chen (turniej deblowy chłopców)

T. Behrmann/F. Thomas - O. Ogunsakin/N. Raguin (turniej deblowy chłopców)

R. Cozad/G. Goode - J. Mackenzie/V. Reisach (turniej deblowy chłopców)

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