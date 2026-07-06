Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 6.07

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 3 (od godz. 12:00)

 

H. Guo/K. Mladenovic - A. Detiuc/I. Khromacheva

T. Kokkinakis/A. Kovacevic - C. Harrison/N. Skupski

P. Nouza/N. Oberleitner - J. Cash/L. Glasspool

M. Pavic/F. Stollar - N. Skupski/D. Krawczyk

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TENISWIMBLEDON
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