Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 3 - 6.07
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 3 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 3 (od godz. 12:00)
H. Guo/K. Mladenovic - A. Detiuc/I. Khromacheva
T. Kokkinakis/A. Kovacevic - C. Harrison/N. Skupski
P. Nouza/N. Oberleitner - J. Cash/L. Glasspool
M. Pavic/F. Stollar - N. Skupski/D. KrawczykPrzejdź na Polsatsport.pl
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