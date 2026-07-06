Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 6.07
Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.
Kort numer 4 (od godz. 12:00)
X. Sun - D. Zoldakova (turniej dziewcząt)
M. Pop - D. Britton (turniej dziewcząt)
R. Lawlor/J. Lee - A. Gabet/S. Rybkin (turniej deblowy chłopców)
J. Dembo/D. Jovanovski - V. Gonzalez-Galino/T. Konduri (turniej deblowy chłopców)Przejdź na Polsatsport.pl
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