Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 4 - 6.07

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 4 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 4 (od godz. 12:00)

 

X. Sun - D. Zoldakova (turniej dziewcząt)

M. Pop - D. Britton (turniej dziewcząt)

R. Lawlor/J. Lee - A. Gabet/S. Rybkin (turniej deblowy chłopców)

J. Dembo/D. Jovanovski - V. Gonzalez-Galino/T. Konduri (turniej deblowy chłopców)

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