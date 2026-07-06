Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 5 - 6.07

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 5 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 5 (od godz. 12:00)

 

A. Lacinova - E. Eigelsbach (turniej dziewcząt)

N. Lagaev - M. Thamm (turniej dziewcząt)

V. Fletcher/A. Mirrington - Y. Alexandrescou/R. Tabata (turniej deblowy chłopców)

R. Ciurnelli/L. Sloboda - E. Gonzalez/S. Suljic (turniej deblowy chłopców)

F. De Bresser/U. Jeong - E. Dotsenko/M. Thamm (turniej deblowy chłopców)

Polsat Sport
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TENISWIMBLEDON
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