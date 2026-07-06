Wimbledon online. Transmisja meczów z kortu numer 6 - 6.07

Tenis

Transmisja poniedziałkowych meczów z kortu numer 6 podczas turnieju Wimbledon 2026 będzie dostępna na żywo online na Polsatsport.pl.

Kort numer 6 (od godz. 12:00)

 

T. Frodin - F. Dorofeeva-Rybas (turniej dziewcząt)

J. Preston - O. Traynor (turniej dziewcząt)

M. Makarova - J. Hazelitt (turniej dziewcząt)

J. Secord/D. Zhalgasbay - Y. Alvarez/L. Storck Franca (turniej deblowy chłopców)

V. Barros/N. Leme Da Silva - T. Bush/T. Prisadnikova (turniej deblowy dziewcząt)

Polsat Sport
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