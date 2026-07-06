Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 6.07

Tenis

Trwa najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy świata. Ósmego dnia rywalizacji w Londynie zobaczymy między innymi mecze Alexandra Zvereva. Darmowe transmisje meczów Wimbledonu 6 lipca na Polsatsport.pl.

Widok na kort trawiasty Wimbledonu z trybunami, na którym znajduje się jeden zawodnik.
fot: PAP

Turniej główny Wimbledonu 2026 rozpoczął się 29 czerwca. Wcześniejszy tydzień przeznaczono na rozegranie kwalifikacji do drabinki głównej. Wielki finał rywalizacji mężczyzn zaplanowano na 12 lipca, a kobiet dzień wcześniej - 11 lipca. Już tradycyjnie tenisiści grają na kortach trawiastych klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz - Struff. Skrót meczu (WIDEO)

 

Wimbledon to jeden z najważniejszych punktów tenisowego kalendarza. Pozostaje on najstarszym i najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. W puli nagród znalazła się rekordowa kwota  64,2 miliona funtów do zdobycia.

Wimbledon. Transmisje na Polsatsport.pl - 6.07

Kort nr 3 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 4 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 5 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 6 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Kort nr 15 - transmisja dostępna TUTAJ

 

Jak co roku, mecze Wimbledonu można oglądać na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISWIMBLEDON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Nie jestem na tym poziomie, na którym chciałabym być
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 