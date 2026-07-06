Zmiany w reprezentacjach. Oto skutek MŚ 2026

Piłka nożna

Od Tunezji, przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię i Niemcy, po Meksyk - piłkarskie mistrzostwa świata jeszcze się nie skończyły, a już wiadomo, że co najmniej 10 reprezentacji będzie mieć nowych trenerów. Niektóre zmiany były jednak planowane wcześniej.

Trener Javier Aguirre podczas konferencji prasowej
fot. PAP
Javier Aguirre

Jako pierwszy, już 15 czerwca, z posadą selekcjonera uczestnika mundialu pożegnał się Sabri Lamouchi. Tunezyjska federacja zwolniła Francuza już po premierowym meczu w MŚ - przegranym 1:5 ze Szwecją. Zastąpił go inny Francuz - Herve Renard, pod wodzą którego Tunezja uległa Japonii 0:4 i Holandii 1:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Belgowie wściekli na decyzję FIFA. Jest oficjalne pismo

 

Mający polskie korzenie 57-letni szkoleniowiec, jeden z najbardziej utytułowanych w historii afrykańskiego futbolu, nie zagrzał długo miejsca i kilka dni po zakończeniu startu w mundialu przekazał, że „jego przygoda dobiega końca”.

 

28 czerwca z funkcji trenera szkockiej kadry zrezygnował - po siedmiu latach - Steve Clarke. Ogłosił swoją decyzję natychmiast po tym, gdy okazało się, że jego zespół nie awansuje - z trzeciego miejsca w grupie - do fazy pucharowej turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie. Wyspiarze zakończyli występ z trzema punktami za zwycięstwo nad Haiti 1:0 na inaugurację. Później przegrali z Marokiem 0:1 i Brazylią 0:3.

 

Na stanowisko rodzimej federacji nie czekał koreański trener Hong Myong-bo. Niepowodzenie reprezentacji w mundialu stało się sprawą narodową, a prezydent Lee Jae Myung nakazał wszcząć śledztwo, które wyjaśni przyczyny. Koreańczycy, podobnie jak Szkoci, wygrali tylko na otwarcie - z Czechami 2:1, a później przegrali z Meksykiem i Republiką Południowej Afryki po 0:1 i także nie zdołali się zmieścić w ósemce zespołów z trzecich miejsc w grupach, jakie pozostały w turnieju.

 

Zaraz po powrocie zza oceanu czeską drużynę narodową opuścił Miroslav Koubek. 74-letni trener uznał, że do jego przedwczesnego odejścia przyczyniła się również m.in. kampania medialna, która miała przedstawiać wyniki i grę jego ekipy w szczególnie złym świetle. Czesi zakończyli występ w MŚ z jednym punktem za remis z RPA (1:1).

 

Na fazie grupowej udział w mundialu zakończył też Urugwaj pod wodzą Argentyńczyka Marcelo Bielsy. Doświadczony szkoleniowiec już wcześniej zapowiedział, że nie przedłuży wygasającego po turnieju kontraktu z tamtejszą federacją, ale odszedł po słabym występie - tylko jeden punkt w trzech spotkaniach - i skonfliktowany przynajmniej z częścią kadry.

 

Kolejni szkoleniowcy to już „ofiary” fazy pucharowej.

 

Z prowadzenia Holandii zrezygnował Ronald Koeman po tym, jak jego podopieczni przegrali w 1/16 finału z Marokiem 2-3 w rzutach karnych. „Oranje” byli blisko awansu, gdyż gola na 1:1 stracili w doliczonym czasie drugiej połowy. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia i konieczny był konkurs „jedenastek”.

 

Jeszcze szybciej rezygnację z dalszej pracy z kadrą Ekwadoru ogłosił argentyński trener Sebastian Beccacece. Jego zespół kilka godzin wcześniej przegrał w 1/16 finału ze współorganizującym mundial Meksykiem 0:2.

 

Głośnym echem odbiło się rozstanie z posadą selekcjonera Juliana Nagelsmanna. Taka decyzja zapadła po jego trzygodzinnym spotkaniu z władzami niemieckiej federacji. 38-letni trener, najmłodszy w tegorocznym mundialu, pierwotnie zadeklarował chęć kontynuowania pracy, zgodnie z obowiązującą jeszcze dwa lata umową. Czterokrotni triumfatorzy MŚ odpadli w 1/16 finału, przegrywając w rzutach karnych 3-4 z Paragwajem, co było największą niespodzianką pierwszej fazy zmagań pucharowych. Po 90 minutach i dogrywce było 1:1.

 

Głównym kandydatem na jego następcę jest były trener Borussii Dortmund i Livepoolu Juergen Klopp.

 

Dwa dni po odpadnięciu w 1/16 finału MŚ i ledwie po trzech miesiącach pracy na stanowisku trenera piłkarzy Ghany rezygnację ogłosił Carlos Queiroz. Jego zespół odpadł po porażce z Kolumbią 0:1.

 

73-letni Portugalczyk, który po raz piąty z rzędu był trenerem reprezentacji na mundialu, objął stery w kwietniu, zastępując Otto Addo. W pożegnalnym oświadczeniu skrytykował ghańską federację. „Przyszłość »Czarnych Gwiazd« nie buduje się wyłącznie na boisku; sukces musi zaczynać się poza boiskiem, od stworzenia jak najlepszych warunków do przygotowania i rozwoju wyjątkowych talentów piłkarskich Ghany” - zaznaczył.

 

Ghana w fazie grupowej pokonała Panamę 1:0, zremisowała z Anglią 0:0, a następnie przegrała z Chorwacją 1:2 i awansowała do kolejnego etapu jako jedna z ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

 

Do zmiany na stanowisku selekcjonera kadry doszło też w Meksyku. Po porażce z Anglią 2:3 w 1/8 finału z funkcją pożegnał się Javier Aguirre, a jego następcą będzie dotychczasowy asystent - Rafael Marquez, który przez lata grał w Barcelonie i reprezentacji, m.in. pięciokrotnie wystąpił w MŚ.

 

Była to trzecia kadencja 67-letniego Aguirre w drużynie narodowej i po raz trzeci doprowadził ją do 1/8 finału mistrzostw świata, ale nie udało mu się zrobić kolejnego kroku. Prowadzony przez niego zespół zaimponował w fazie grupowej, notując trzy zwycięstwa bez straty gola: nad Republiką Południowej Afryki 2:0, Koreą Południową 1:0 i Czechami 3:0, a w 1/16 finału pokonał Ekwador 2:0. Współgospodarzy turnieju zatrzymała jednak Anglia.

 

W poniedziałek i wtorek odbędą się ostatnie cztery spotkania 1/8 finału. Po nich na placu boju pozostanie osiem ekip z 48, jakie przystąpiły do rywalizacji 11 czerwca.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ 2026PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Toluca - Los Angeles Galaxy. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 