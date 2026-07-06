Znamy ostatnią ćwierćfinalistkę Wimbledonu! Dwie Czeszki wciąż w grze
Madison Keys przegrała z Lindą Noskovą 4:6, 6:7 (2-7) w czwartej rundzie Wimbledonu. O półfinał Czeszka zawalczy z Elise Mertens.
Linda Noskova
O półfinał Noskova zawalczy z Elise Mertens. Belgijka okazała się lepsza od rodaczki Noskovej, Marie Bouzkovej (6:4, 6:4).
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W ćwierćfinale znalazły się także: Marta Kostiuk, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Coco Gauff, Naomi Osaka i Karolina Muchova.
Madison Keys - Linda Noskova 4:6, 6:7 (2-7)
Pary ćwierćfinałowe Wimbledonu - turniej kobiet:
Linda Noskova - Elise Mertens
Marta Kostiuk - Jasmine Paolini
Jessica Pegula - Coco Gauff
Naomi Osaka - Karolina Muchova
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