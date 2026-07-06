Znamy ostatnią ćwierćfinalistkę Wimbledonu! Dwie Czeszki wciąż w grze

O półfinał Noskova zawalczy z Elise Mertens. Belgijka okazała się lepsza od rodaczki Noskovej, Marie Bouzkovej (6:4, 6:4).

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W ćwierćfinale znalazły się także: Marta Kostiuk, Jasmine Paolini, Jessica Pegula, Coco Gauff, Naomi Osaka i Karolina Muchova.

Madison Keys - Linda Noskova 4:6, 6:7 (2-7)

Pary ćwierćfinałowe Wimbledonu - turniej kobiet:

Linda Noskova - Elise Mertens

Marta Kostiuk - Jasmine Paolini

Jessica Pegula - Coco Gauff

Naomi Osaka - Karolina Muchova

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KP, Polsat Sport