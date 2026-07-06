Znamy przyszłość Bednorza! Ten wpis nie pozostawił wątpliwości

Siatkówka

Bartosz Bednorz pozostaje w PGE Projekcie Warszawa - poinformował klub w mediach społecznościowych.

Siatkarz Bartosz Bednorz trzyma piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Bartosz Bednorz

"Bartosz Bednorz ma ważny kontrakt i zgodnie z planem będzie reprezentował nasze barwy w nadchodzących rozgrywkach ligowych oraz europejskich" - podał klub w mediach społecznościowych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski siatkarek na kolejny turniej Ligi Narodów

 

"Bartek, nawet zły dzień w Warszawie jest nadal lepszy niż dobry gdziekolwiek indziej" - dodano.

 

31-latek nie może zaliczyć końcówki ubiegłego sezonu do udanych. W pierwszym meczu rywalizacji o brązowy medal PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów doznał kontuzji. Była ona na tyle poważna, że nie zagrał już do końca rozgrywek, a zespół sprowadził na zasadzie transferu medycznego Aleksandra Śliwkę.

 

Bednorz, zgodnie z decyzją samego siatkarza, znalazł się poza kadrą Polski na sezon reprezentacyjny 2026.

HP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ BEDNORZPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ WIĘCEJ
PlusLiga
PGE Projekt Warszawa
Bartosz Bednorz
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Hain: Sam grałem w tym turnieju, ale od tamtego czasu wszystko zmieniło się tu na lepsze
Zobacz także

Pierwszy krok do wielkiej siatkówki. Za nami turniej o Puchar KINDER Joy of moving

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 