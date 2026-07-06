Znamy przyszłość Bednorza! Ten wpis nie pozostawił wątpliwości

"Bartosz Bednorz ma ważny kontrakt i zgodnie z planem będzie reprezentował nasze barwy w nadchodzących rozgrywkach ligowych oraz europejskich" - podał klub w mediach społecznościowych.

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"Bartek, nawet zły dzień w Warszawie jest nadal lepszy niż dobry gdziekolwiek indziej" - dodano.

31-latek nie może zaliczyć końcówki ubiegłego sezonu do udanych. W pierwszym meczu rywalizacji o brązowy medal PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów doznał kontuzji. Była ona na tyle poważna, że nie zagrał już do końca rozgrywek, a zespół sprowadził na zasadzie transferu medycznego Aleksandra Śliwkę.

Bednorz, zgodnie z decyzją samego siatkarza, znalazł się poza kadrą Polski na sezon reprezentacyjny 2026.

HP, Polsat Sport