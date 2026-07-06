Znamy siedmiu ćwierćfinalistów Wimbledonu. Jeden mecz przerwany

W niedzielę awans wywalczyli Novak Djokovic, Felix Auger-Alliasime, Jannik Sinner oraz Jan-Lennard Struff. Dzień później odbyły się kolejne spotkania.

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Zaczęło się od wysokiej porażki Alexa de Minaura z Flavio Cobollim. Australijczyk rozstawiony z "5" nie wygrał nawet seta i pożegnał się z Wimbledonem na etapie czwartej rundy.



Następnie miejsce w najlepszej ósemce wywalczył Taylor Fritz, który również w trzech setach ograł Alexandra Bublika. Znacznie więcej emocji było w starciu Grigora Dimitrowa z Arthurem Ferym. Po blisko czterech godzinach lepszy okazał się Brytyjczyk, triumfując w czterech partiach.



Jako że ich starcie się przedłużyło, istniało duże prawdopodobieństwo, że Alexander Zverev i Jiri Lehecka nie dokończą w poniedziałek swojego spotkania. Tak też się stało. Mecz przerwano przy stanie 2:0 i 3:3 w trzecim secie na korzyść Niemca. Dokończenie we wtorek.

Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów 1/8 finału:

A. De Minaur - F. Cobolli 5:7, 6:7 (4-7), 3:6

G. Dimitrow - A. Fery 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7-10)

T. Fritz - A. Bublik 7:6 (7-1), 6:4, 6:4

R. Safiullin - N. Djokovic 6:7 (6-8), 3:6, 6:3, 3:6

H. Hurkacz - J-L. Struff 6:3, 7:6 (5), 6:7 (2), 5:7, 2:4 (krecz Hurkacza)

F. Auger-Aliassime - A. Davidovich Fokina 6:7 (4-7), 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (2-7), 6:1

J. Sinner - S. Mochizuki 6:3, 7:6 (7-0), 6:3

J. Lehecka - A. Zverev 4:6, 5:7, 3:3 - przerwane i przeniesione na wtorek



Pary ćwierćfinałowe:



Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic

Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff

Flavio Cobolli - Arthur Fery

Taylor Fritz - Alexander Zverev/Jiri Lehecka

PAP