Znamy siedmiu ćwierćfinalistów Wimbledonu. Jeden mecz przerwany
W poniedziałek mieliśmy poznać komplet ćwierćfinalistów gry pojedynczej podczas Wimbledonu 2026. Tak się jednak nie stało, gdyż ostatni mecz został przerwany. Na razie znamy więc siedmiu z ośmiu zawodników, którzy na pewno wystąpią w 1/4 finału.
Alex De Minaur - Flavio Cobolli. Skrót meczu
Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki. Skrót meczu
Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff. Skrót meczu
Roman Safiullin - Novak Djoković. Skrót meczu
Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich Fokina. Skrót meczu
Grigor Dimitrov - Arthur Fery. Skrót meczu
Taylor Fritz - Alexander Bublik. Skrót meczu
W niedzielę awans wywalczyli Novak Djokovic, Felix Auger-Alliasime, Jannik Sinner oraz Jan-Lennard Struff. Dzień później odbyły się kolejne spotkania.
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Zaczęło się od wysokiej porażki Alexa de Minaura z Flavio Cobollim. Australijczyk rozstawiony z "5" nie wygrał nawet seta i pożegnał się z Wimbledonem na etapie czwartej rundy.
Następnie miejsce w najlepszej ósemce wywalczył Taylor Fritz, który również w trzech setach ograł Alexandra Bublika. Znacznie więcej emocji było w starciu Grigora Dimitrowa z Arthurem Ferym. Po blisko czterech godzinach lepszy okazał się Brytyjczyk, triumfując w czterech partiach.
Jako że ich starcie się przedłużyło, istniało duże prawdopodobieństwo, że Alexander Zverev i Jiri Lehecka nie dokończą w poniedziałek swojego spotkania. Tak też się stało. Mecz przerwano przy stanie 2:0 i 3:3 w trzecim secie na korzyść Niemca. Dokończenie we wtorek.
Wimbledon 2026. Wyniki i skróty meczów 1/8 finału:
A. De Minaur - F. Cobolli 5:7, 6:7 (4-7), 3:6
G. Dimitrow - A. Fery 5:7, 6:3, 6:4, 4:6, 6:7 (7-10)
T. Fritz - A. Bublik 7:6 (7-1), 6:4, 6:4
R. Safiullin - N. Djokovic 6:7 (6-8), 3:6, 6:3, 3:6
H. Hurkacz - J-L. Struff 6:3, 7:6 (5), 6:7 (2), 5:7, 2:4 (krecz Hurkacza)
F. Auger-Aliassime - A. Davidovich Fokina 6:7 (4-7), 7:6 (7-5), 6:3, 6:7 (2-7), 6:1
J. Sinner - S. Mochizuki 6:3, 7:6 (7-0), 6:3
J. Lehecka - A. Zverev 4:6, 5:7, 3:3 - przerwane i przeniesione na wtorek
Pary ćwierćfinałowe:
Felix Auger-Alliasime - Novak Djokovic
Jannik Sinner - Jan-Lennard Struff
Flavio Cobolli - Arthur Fery
Taylor Fritz - Alexander Zverev/Jiri Lehecka