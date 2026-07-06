Znamy skład reprezentacji Polski siatkarek na kolejny turniej Ligi Narodów

Siatkówka

Znamy kadrę reprezentacji Polski siatkarek na turniej Ligi Narodów w Japonii. Na kogo tym razem postawił Stefano Lavarini? Zobacz skład Biało-Czerwonych.

Trener w białej koszulce z logo "ORLEN plus" trzyma notatnik i gestykuluje.
fot. VNL
Stefano Lavarini ogłosił kadrę na turniej Ligi Narodów w Osace

Polskie siatkarki w tym sezonie Ligi Narodów rozegrały już osiem spotkań. Podopieczne Stafano Lavariniego mogą pochwalić się bilansem sześciu zwycięstw i zaledwie dwóch porażek. Dzięki temu Biało-Czerwone obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli międzynarodowej rywalizacji. 

 

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Teraz przed naszymi reprezentantkami kolejne trudne wyzwanie. Tym razem siatkarki znad Wisły rywalizować będą w japońskiej Osace. Ich przeciwniczkami będą kolejno: Turczynki (8 lipca), Amerykanki (9 lipca), Brazylijki (10 lipca) i Japonki (12 lipca). 

 

W poniedziałek 6 lipca Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił kadrę na nadchodzący turniej. Na kogo tym razem postawił trener Lavarini? Poniżej prezentujemy skład Biało-Czerwonych na turniej w Osace. 

Kadra reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Osace:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

 

Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak

 

Środkowe: Maja Koput, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk, Anna Obiała

 

Przyjmujące: Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julita Piasecka, Julia Orzoł

 

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

 

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LN siatkarek: Polska - Turcja. Kto wygra 8.07?
LIGA NARODÓWREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKISIATKÓWKASTEFANO LAVARINI
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