Znamy skład reprezentacji Polski siatkarek na kolejny turniej Ligi Narodów

Polskie siatkarki w tym sezonie Ligi Narodów rozegrały już osiem spotkań. Podopieczne Stafano Lavariniego mogą pochwalić się bilansem sześciu zwycięstw i zaledwie dwóch porażek. Dzięki temu Biało-Czerwone obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli międzynarodowej rywalizacji.

ZOBACZ TAKŻE: Polscy siatkarze wicemistrzami Europy

Teraz przed naszymi reprezentantkami kolejne trudne wyzwanie. Tym razem siatkarki znad Wisły rywalizować będą w japońskiej Osace. Ich przeciwniczkami będą kolejno: Turczynki (8 lipca), Amerykanki (9 lipca), Brazylijki (10 lipca) i Japonki (12 lipca).

W poniedziałek 6 lipca Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił kadrę na nadchodzący turniej. Na kogo tym razem postawił trener Lavarini? Poniżej prezentujemy skład Biało-Czerwonych na turniej w Osace.

Kadra reprezentacji Polski na turniej Ligi Narodów w Osace:

Rozgrywające: Katarzyna Wenerska, Alicja Grabka

Atakujące: Julia Szczurowska, Magdalena Stysiak

Środkowe: Maja Koput, Sonia Stefanik, Magdalena Jurczyk, Anna Obiała

Przyjmujące: Paulina Damaske, Monika Lampkowska, Julita Piasecka, Julia Orzoł

Libero: Aleksandra Szczygłowska, Justyna Łysiak

Transmisje meczów Ligi Narodów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport