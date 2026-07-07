Agnieszka Radwańska pełna podziwu dla Hurkacza! Tak skomentowała jego formę

W rywalizacji o tytuł Wimbledonu pozostała tylko jedna Polka - Katarzyna Piter, która wraz z czeską tenisistką Anną Siskovą awansowała we wtorek do ćwierćfinału gry podwójnej. Wygrały z Lindą Noskovą i Rebeccą Sramkovą 7:5, 6:4. 35-latka pierwszy raz w karierze wygrała w Wielkim Szlemie więcej niż jedno spotkanie.

- Mamy jeszcze jedną Polkę w turnieju, super, kibicuję jej bardzo. Wszystkie mecze ma pod kontrolą. Tak się śmiejemy, bo zawsze pojawia się ten super-tie-break i ona zawsze odrabia straty. Dzieje się, nudy nie ma, ale ważne, że idzie do przodu - powiedziała Radwańska.

ZOBACZ TAKŻE: To mógł być turniej Huberta Hurkacza. Znany tenisista zachwycony grą Polaka

Polska tenisistka powiedziała także kilka słów o występie Huberta Hurkacza. Przypomnijmy, że Polak musiał skreczować w piątym secie meczu czwartej rundy na trawiastych kortach w Londynie przeciwko Janowi-Lennardowi Struffowi. Wcześniej pokonał takich rywali jak Tommy Paul czy Casper Ruud.

- Brawo dla Huberta, bo powrócił na dobrą ścieżkę i wygrał parę meczów. Szkoda tylko tego ostatniego. Te wszystkie sety i wcześniejsze pojedynki trochę go kosztowały. Nie złapał jeszcze pełnego rytmu, a gra na dystansie pięciu setów wszystko zmienia. Nie wytrzymał tego fizycznie przy takiej intensywności i swoim mocnym serwisie, bo serwuje przecież potężnie. Brakowało naprawdę niewiele, byśmy obejrzeli jego starcie z Sinnerem. Grał niesamowicie i miałam wielką nadzieję na jego kolejny mecz. No ale sport bywa brutalny i walka trwa, dopóki zawodnicy nie podadzą sobie ręki. Niestety, widzieliśmy to bardzo wyraźnie podczas spotkania Huberta - stwierdziła 37-latka.

W rozmowie pojawił się również temat meczu pierwszej rundy gry pojedynczej kobiet pomiędzy inną Polką, Magdą Linette, a Mirrą Andriejewą. Zawodniczka z Poznania postawiła się zwyciężczyni tegorocznego French Open, jednak przegrała z nią 5:7, 4:6.

- Zagrała mnóstwo świetnych meczów, a samo spotkanie z Andriejewą stało na naprawdę wysokim poziomie. Miała po prostu pecha w losowaniu, choć było bardzo blisko. Ten mecz oglądało się z wielką przyjemnością. Oby każdy jej występ w tym roku tak właśnie wyglądał - orzekła finalistka Wimbledonu 2012.

Nie można było pominąć tematu zawodnika, który utrzymywał się w światowej czołówce za czasów gry Radwańskiej, ale należy do niej także i teraz. Mowa o Novaku Djokoviciu. Serb również zagra w ćwierćfinale Wimbledonu, a jego rywalem będzie Felix Auger-Aliassime.

- Ja mu bardzo kibicuję, żeby zdobył jeszcze jeden tytuł. Mam do niego po prostu niesamowity szacunek. To aż niewiarygodne, że można mieć taki wielki głód wygrywania w tym wieku. To efekt ciężkiej pracy, dlatego tak bardzo go szanuję. Na korcie pokazuje fantastyczny i bardzo zmienny tenis, a wcale nie miał łatwo, bo od początku trafił na trudną drabinkę. Miałam okazję zobaczyć go dzień po pierwszym meczu i wyraźnie było po nim widać zmęczenie. To jednak nie jest już ta sama wydolność, co kilkanaście lat temu. Ale on potrafi nagle wrzucić szósty, a nawet i siódmy bieg. Mam ogromną nadzieję, że znów nam to pokaże - zakończyła Radwańska.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport