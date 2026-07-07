Anulowanie kartki Baloguna nie pomogło. Amerykanie wyrzuceni z mundialu

Reprezentacja Belgii awansowała do 1/8 finału we wprost niewiarygodnych okolicznościach. W spotkaniu poprzedniej rundy "Czerwone Diabły" przegrywały 0:2 z Senegalem aż do 85. minuty. Belgowie zdobyli jednak w samej końcówce dwie bramki, doprowadzając do dogrywki. W niej dorzucili jeszcze jedno trafienie, zwyciężając 3:2 i awansując do dalszej fazy turnieju.

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Amerykanie natomiast zapewnili sobie promocję do 1/8 finału znacznie spokojniej. Pokonali 2:0 Bośnię i Hercegowinę bez konieczności rozgrywania dogrywki. Nieporównywalnie więcej emocji niż sam mecz wzbudziła sytuacja Folarina Baloguna. Napastnik USA nadepnął na kostkę obrońcy Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA zawiesiła jednak wykonanie kary na roczny okres próby.



To wzbudziło gigantyczne kontrowersje w środowisku piłkarskim. Zwłaszcza że, według mediów, w sprawę zaangażował się prezydent USA, który miał osobiście interweniować u szefa FIFA Gianniego Infantino. W poniedziałek Trump sam potwierdził, że rozmawiał z nim o czerwonej kartce dla Baloguna.



Tymczasem selekcjoner Mauricio Pochettino, nie zważając na okoliczności, postanowił skorzystać z Baloguna w pierwszym składzie w spotkaniu z Belgią. Pomimo jego obecności na boisku, początek spotkania należał jednak do zespołu z Europy. Belgowie dosłownie rzucili się na Amerykanów, a groźne strzały oddali Timothy Castagne i Youri Tielemans. Z ich uderzeniami poradził sobie Matthew Freese, ale przy próbie Charlesa De Ketelaere był już bez szans. W 9. minucie napastnik wykończył z najbliższej odległości płaską centrę Nicolasa Raskina i było 1:0.



Spotkanie układało się idealnie dla "Czerwonych Diabłów", ale w 21. minucie pojawił się pierwszy problem. Kontuzji nabawił się Amadou Onana, a trener Rudi Garcia był zmuszony przeprowadzić zmianę. W miejsce gracza Aston Villi posłał na boisko Hansa Vanakena. Mniej więcej od tego momentu zaczęli przebudzać się też Amerykanie. W 31. minucie doprowadzili do wyrównania za sprawą gola bezpośrednio z rzutu wolnego w wykonaniu Malika Tillmana.

Szczęście gospodarzy nie potrwało jednak długo. Już w 33. minucie Belgowie wrócili na prowadzenie. Dynamiczną akcję na skrzydle przeprowadził Leandro Trossard, a dublet ustrzelił De Ketelaere. Wynik 2:1 dla "Czerwonych Diabłów" utrzymał się do końca pierwszej połowy.

W przerwie trener Pochettino zdecydował się na roszadę w swojej drużynie. Sergino Desta zastąpił Giovanni Reyna. Pierwsze minuty po wznowieniu gry były dla Amerykanów obiecujące - wyglądał na to, że chcą przejąć inicjatywę. Wszystko posypało im się jednak jak domek z kart w 57. minucie. Fatalny błąd w rozegraniu popełnił bramkarz Freese, a bezlitośnie wykorzystał to Vanaken, posyłając piłkę do pustej bramki.

Jakby problemów po stronie USA było mało, urazu nabawił się Christian Pulisic. Jeden z gwiazdorów drużyny musiał opuścić boisko, a zastąpił go Sebastian Berhalter. W zupełnie innych nastrojach byli Belgowie. Przy prowadzeniu 3:1 ich selekcjoner mógł pozwolić sobie na rotację w składzie. Swoje szanse w 67. minucie dostali zmiennicy - Romelu Lukaku i Jeremy Doku.

Doświadczony napastnik odpłacił się Garcii w najlepszy możliwy sposób. W doliczonym czasie gry ustalił wynik spotkania na 4:1.

W ćwierćfinale Belgowie zmierzą się z Hiszpanią. To spotkanie rozpocznie się w piątek 10 lipca o godzinie 21:00.



Stany Zjednoczone - Belgia 1:4 (1:2)

Bramki: Malik Tillman 31 - Charles De Ketelaere 9, 33, Hans Vanaken 57, Romelu Lukaku 90+3



Stany Zjednoczone: Freese - Freeman, Richards, Ream, Robinson (Arfsten 90+2) - McKennie, Adams (Pepi 72), Tillman - Dest (Reyna 46), Pulisic (Berhalter 59), Balogun (Wright 90+2)



Belgia: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Onana (Vanaken 21), Raskin (Witsel 89), Lukebakio (Doku 67), Tielemans, Trossard (Saelemaekers 89) - De Keteleare (Lukaku 67)