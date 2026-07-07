"To będzie jego lato!" Mocna opinia legend tenisa o Hurkaczu

Podczas turnieju legend Wimbledonu bracia - Bob i Mike Bryanowie - w rozmowie z Polsatem Sport opowiedzieli m.in. o Hubercie Hurkaczu.

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Podczas tegorocznego Wimbledonu Hubert Hurkacz prezentował solidną formę. Polak zakończył udział w Wimbledonie po wycofaniu się z meczu czwartej rundy z Janem‑Lennardem Struffem. Powodem tego była boleśnie wyglądająca kontuzja. Mimo pechowego zakończenia turnieju, Hurkacz - który trenuje obecnie na Florydzie - ciężko pracuje nad powrotem do najwyższej dyspozycji. Latem może ponownie dostarczyć kibicom wielu powodów do radości.

W rozmowie z Tomaszem Lorkiem bracia Bob i Mike Bryanowie wypowiedzieli się na temat Huberta Hurkacza i jego występu przeciwko Janowi-Lennardowi Struffowi.

- Nie uważam, żeby Hubi grał gorzej. W Wimbledonie prezentował się naprawdę dobrze. Od kilku lat rywalizuje na najwyższym poziomie, a zwycięstwo nad Tommym Paulem tylko potwierdziło jego dobrą dyspozycję. Wierzyłem, że awansuje do kolejnej rundy, ale niestety zakończył spotkanie w pechowy sposób z powodu kontuzji. Jestem przekonany, że w dalszej części sezonu jeszcze nie raz da nam powody do radości. Ciężko pracuje, przeniósł się na Florydę i jeszcze mocniej skupił się na treningach. Myślę, że latem zobaczymy efekty tej pracy - powiedział.

We wrześniu czeka Amerykanów trudne spotkanie z Czechami w Pucharze Davisa. Bracia uważają, że będzie to wymagające starcie.

- Reprezentacja Czech to bardzo silny zespół. Przekonaliśmy się o tym już w ubiegłym roku podczas rywalizacji w Delray Beach. To jedna z najlepszych drużyn w Pucharze Davisa i uważam, że przy pełnym składzie powinna należeć do czołowej czwórki na świecie. Czeka nas bardzo wymagający mecz, ale do Pragi pojedziemy z mocną reprezentacją i wierzę, że będziemy gotowi do walki. - zaznaczył.

Na koniec rozmowa zeszła na temat Novaka Djokovicia, który mimo 39 lat wciąż ma realne szanse na zwycięstwo w tegorocznym Wimbledonie.

- Byłaby to piękna historia, gdyby Novak jak najdłużej pozostał w turnieju. Kochamy go i znamy od wielu lat. Jeśli ma odnieść kolejny wielki sukces, to właśnie tutaj - na kortach, na których triumfował już tyle razy. Wygląda dobrze i ma odpowiedni rytm gry. Może nie porusza się już tak dynamicznie jak kiedyś, ale wciąż świetnie czyta grę i doskonale wykorzystuje swoje doświadczenie. A poza kortem? To także świetny raper. Kiedyś rapował do jednej z naszych piosenek - zakończył Bryan.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

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