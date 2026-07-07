Było już 0:2, nagle Messi wziął sprawy w swoje ręce. Niewiarygodny powrót Argentyny

Reprezentacja Argentyny bardzo dobrze spisała się w fazie grupowej mundialu, pewnie wygrywając wszystkie trzy mecze. Duże problemy miała za to w 1/16 finału, w której dopiero po dogrywce wyeliminowała sensację turnieju Republikę Zielonego Przylądka. Kolejnym rywalem trzykrotnych mistrzów świata był Egipt.

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Początek meczu był dość zachowawczy z obu stron. W 15. minucie zaskoczyli jednak Egipcjanie. Marwan Attia dostał podanie od jednego z partnerów i bez zastanowienia dośrodkował na pole karne.

Lisandro Martinez popełnił błąd, łamiąc linię spalonego. Gdyby tego było mało, przegrał pojedynek w powietrzu z Yasserem Ibrahimem. Ten znakomicie uderzył piłkę głową i z bliska pokonał Martineza.

Wydawało się, że radość Egiptu nie potrwa długo. Po tym, jak jeden z obrońców sfaulował Nicolasa Tagliafico, sędzia podyktował rzut karny. Do jedenastki podszedł Leo Messi, ale nie był w stanie jej wykorzystać. Kapitalną interwencją popisał się Mostafa Shobeir.

Dla 39-latka był to czwarty niewykorzystany rzut karny na mistrzostwach świata. Wcześniej pomylił się w meczach z Islandią (2018), Austrią (2026) oraz Polską (2022), kiedy jego strzał obronił Wojciech Szczęsny.

Argentyna nie zamierzała się zatrzymać. Po kilku minutach przed wielką szansą po dośrodkowaniu jednego z partnerów stanął Julian Alvarez. Po raz kolejny egipski zespół przed utratą gola uratował jednak Shobeir.

W 31. minucie Messi był bliski strzelenia swojego ósmego gola na mistrzostwach świata. Piłkarz doskonale uderzył z rzutu wolnego, piłka poleciała nad murem, ale trafiła w słupek.

Po chwili do wyrównania mógł doprowadzić Alvarez, który po zagraniu Tagliafico miał przed sobą już tylko bramkarza. Shobeir rozgrywał jednak kapitalne spotkanie i obronił ten strzał.

Piłkarze Lionela Scaloniego robili, co mogli, ale nie znaleźli sposobu, by pokonać egipskiego bramkarza. Do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Druga połowa rozpoczęła się zgodnie z oczekiwaniami. Argentyńczycy błyskawicznie ruszyli do ataku. Wciąż brakowało jednak skuteczności.

W 59. minucie stało się coś, czego nie spodziewał się absolutnie nikt. Haissem Hassan przeprowadził niesamowitą indywidualną akcję, podczas której minął kilku rywali. Następnie świetnie zagrał do Ziko, który wyszedł sam na sam z bramkarzem i zdobył bramkę.

Egipcjanie dosłownie oszaleli. Ich radość przerwał jednak sędzia, który po konsultacji z systemem VAR nie uznał trafienia, odgwizdując faul.

Można było powiedzieć: co się odwlecze, to nie uciecze. W 67. minucie ten sam duet Hassan-Ziko zapewnił drużynie dwubramkowe prowadzenie. Ten drugi wykorzystał świetne dogranie i z bliska wbił piłkę do siatki.

Niedługo potem Egipt mógł zamknąć to spotkanie. Konkretnie wprowadzony chwilę wcześniej Trezeguet, który uderzył jednak w boczną siatkę.

Obrońcy tytułu nie chcieli się poddać. W 79. minucie Messi dał o sobie znać, znakomicie dośrodkowując na pole karne. Cristian Romero zgubił krycie i pokonał bramkarza po strzale głową.

Pięć minut później był już remis. Ponownie wrzucał piłkarz Interu Miami. Powstało duże zamieszanie, w którym najlepiej odnalazł się Gonzalo Montiel i zgrał piłkę do Messiego. Ten uderzył fantastycznie i - mimo że futbolówkę miał już na rękach Shobeir - doprowadził do remisu.

Kiedy wszystko wskazywało na to, że zobaczymy dogrywkę, Argentyńczycy zdobyli decydującą bramkę. Po wrzutce Lautaro Martineza świetnie główkował Enzo Fernandez, który uderzył w kierunku dalszego słupka i pogrzebał szanse rywali.

Ostatecznie Argentyna wygrała 3:2 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. Jej rywalem będzie zwycięzca meczu Szwajcaria - Kolumbia.

Argentyna - Egipt 3:2 (0:1)

Bramki: Romero (79'), Messi (83'), Fernandez (90+2') - Ibrahim (15'), Ziko (67')

Argentyna: E. Martinez - Molina (73' Montiel), Romero (90+5' Otamendi), Li. Martinez, Tagliafico (66' Gonzalez) - de Paul (66' La. Martinez), Mac Allister, Paredes, Fernandez - Messi, Alvarez (90+5' Medina)

Egipt: Shobeir - Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez - Ashour (46' Fathy), Attia, Lasheen (90+6' Zizo), Hassan (73' Trezeguet) - Salah, Ziko (80' Marmoush)

Żółte kartki: Fathy, Shobeir, Attia, Hassan

HP, Polsat Sport