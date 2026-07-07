Były mistrz UFC chce walczyć z McGregorem! Niedawno przeszedł na emeryturę

Conor McGregor stoczy kolejny bój w organizacji UFC już w nocy z soboty na niedzielę. Jego rywalem będzie były mistrz wagi piórkowej Max Holloway. Będzie to wielki rewanż za walkę z 2013 roku, kiedy Irlandczyk wypunktował rywala. 37-latek powróci do klatki po dokładnie 1827 dniach przerwy.

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Po raz ostatni był widziany w klatce w lipcu 2021 roku, kiedy przegrał z Dustinem Poirierem. Była to dla niego druga porażka z rzędu w starciach z Amerykaninem. Najpierw został znokautowany, a w pojedynku wieńczącym trylogię złamał nogę i sędzia był zmuszony przerwać walkę.

Choć wydawało się, że historia McGregora z Poirierem jest zakończona, były tymczasowy mistrz UFC przyznał, że chętnie stoczyłby czwarty pojedynek. Przypomnijmy, że Amerykanin przeszedł na sportową emeryturę w lipcu ubiegłego roku po porażce z Hollowayem.

- Nadal mam kontrakt z UFC - przyznał na antenie One On One. - Jeśli pojawiłaby się odpowiednia oferta, mógłbym wrócić. Zdecydowanie jest taka szansa. Mógłbym zawalczyć z Conorem - przekazał.

Poirier wskazał jeszcze dwóch potencjalnych przeciwników.

- Od lat chciałem się bić z Natem Diazem i nigdy do tego nie doszło. Na taką walkę mógłbym wrócić - oznajmił. - Mam też niedokończoną historię z Justinem Gaethjem, jest 1:1 - dodał.

Gdzie obejrzeć galę UFC 329 z udziałem Conora McGregora?

Transmisja karty głównej gali UFC 329 z udziałem Conora McGregora w nocy z soboty (11 lipca) na niedzielę (12 lipca) od godziny 3:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

HP, Polsat Sport