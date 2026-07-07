Ponad pięć godzin walki! Djoković w półfinale Wimbledonu po niesamowitym meczu

Już od początku wtorkowego meczu było wiadomo, że na korcie centralnym nie zabraknie emocji. W pierwszym secie obaj zawodnicy bardzo dobrze prezentowali się na korcie, skutecznie broniąc swoich serwisów. Djoković, chociaż mierzył się z problemami zdrowotnymi, które zmusiły go do poproszenia o przerwę medyczną, wygrał pierwszego seta. Zadecydować o tym musiał jednak zacięty tie-break, w którym Serb zwyciężył 12:10.

ZOBACZ TAKŻE: Gauff musi uważać. Jej imponująca seria dobiegła końca

Druga partia już nie ułożyła się po myśli byłego lidera rankingu ATP. O jego porażce zadecydowało zaledwie jedno przełamanie. Kanadyjczyk triumfował w tym secie 6:3, tym samym doprowadzając do wyrównania. Po tej odsłonie miała miejsce sytuacja, która mocno zdenerwowała Serba. Organizatorzy turnieju postanowili bowiem zamknąć dach nad kortem centralnym mimo wczesnej pory i błękitnego, bezchmurnego nieba. Djoković zdawał sobie sprawę, że taka zmiana może mocno wpłynąć na przebieg meczu.

Chociaż wydawało się, że zamknięcie dachu pozytywnie zadziała na Augera-Aliassime'a, jednak to wielokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych znowu wszedł na bardzo wysoki poziom. Należy jednak zaznaczyć, że Kanadyjczyk nie ułatwiał rywalowi zadania. 25-latek dobrze prezentował się w grze defensywnej. Mimo to przegrał trzeciego seta 3:6.

Djoković nie zamierzał się zatrzymywać. Serbski tenisista już na starcie czwartego seta przełamał oponenta. Po dwóch wygranych gemach w grę Serba wdarło się zmęczenie lub też brak koncentracji. 39-latek będąc przy siatce nie był w stanie zdobyć łatwego punktu i między innymi przez to po chwili Kanadyjczyk doprowadził do wyrównania (2:2). Po krótkim chaosie na korcie zawodnicy wrócili do skutecznego bronienia swoich gemów serwisowych. Seta musiał rozstrzygnąć tie-break, w którym chłodniejszą głowę zachował zawodnik z Ameryki Północnej, wygrywając 7:4.

Piąty set to było głównie pilnowanie serwisu. Choć Djoković miał trzy szanse na przełamanie w drugim gemie, to ostatecznie nie udało mu się tego zrobić. Poza tym obaj zawodnicy bardzo pewnie wygrywali kolejne punkty przy własnym serwisie. O wszystkim musiał przesądzić super tie-break grany do dziesięciu punktów.

Jego rywalem w półfinale wielkoszlemowej imprezy będzie Jannik Sinner. We wtorek wyższość lidera rankingu ATP musiał uznać Jan-Lennard Struff.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Novak Djoković - Felix Auger-Aliassime 7:6 (12-10), 3:6, 6:3, 6:7 (4-7), 7:6 (10-4)