Eksplozja radości w Argentynie! Kibice wyszli na ulice

Piłka nożna

Argentyńczycy świętują zwycięstwo piłkarzy "Albicelestes" po trudnym meczu z Egiptem w mistrzostwach świata. Po ostatnim gwizdku w argentyńskich miastach nastąpiła eksplozja radości, rozległy się krzyki i klaksony, a kibice w biało-błękitnych strojach zaczęli wypełniać place i ulice.

Tłum kibiców z flagami i uniesionymi rękami świętujący mecz
fot: PAP
Argentyńczycy świętują zwycięstwo piłkarzy "Albicelestes" na MŚ

Na ulice wylegli sympatycy drużyny narodowej w każdym wieku - od dwuletnich dzieci po seniorów. Wielu miało na sobie koszulki reprezentacji, inni wymachiwali flagami Argentyny lub mieli je wymalowane na twarzach. Kibice dęli w trąbki, śpiewali i tańczyli, kierowcy trąbili klaksonami.

 

- Ależ męczarnie - komentowali.

 

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- Gdybyśmy nie cierpieli, nie bylibyśmy Argentyną - powiedział około 25-letni Elias.

 

- Kiedy Egipt zdobył drugą bramkę, poleciała mi łza. Myśleliśmy, że przegramy - dodał jego kolega Juan.

 

Kibice zwracali uwagę na postawę Leo Messiego, który - choć w pierwszej połowie nie wykorzystał rzutu karnego - pod koniec meczu złapał drugi oddech i zmotywował drużynę, odmieniając losy spotkania.

 

Mecze reprezentacji na mundialu ukazują olbrzymią wagę, jaką Argentyńczycy przykładają do futbolu. W czasie spotkania z Egiptem zamkniętych było wiele sklepów, a w tych, które pozostały czynne, włączone były telewizory. Niektóre banki i urzędy zakończyły pracę wcześniej, by pracownicy mogli dojechać do domów na mecz. Wielu rodziców wcześniej odbierało dzieci ze szkół.

 

Broniąca tytułu Argentyna pokonała Egipt 3:2 w rozegranym w Atlancie meczu 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W ćwierćfinale zagra ze zwycięzcą pary Szwajcaria - Kolumbia.

PAP
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