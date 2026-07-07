Gauff musi uważać. Jej imponująca seria dobiegła końca

Karolina Muchova pokonała podopieczną polskiego trenera Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osakę 7:6 (4), 6:4 w meczu ćwierćfinałowym wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej kolejną rywalką będzie Coco Gauff, która wygrała we wtorek z Jessicą Pegulą 4:6, 6:3, 6:3.

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- To będzie bardzo ciekawe spotkanie - przyznała w pomeczowym studiu Paula Kania, była tenisistka oraz ekspertka Polsatu Sport.

Jako argumentację podała sześć ostatnich starć, w których aż pięć razy wygrywała Amerykanka. Po raz ostatni obie zawodniczki zmierzyły się w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie i wówczas Czeszka przełamała fatalną passę. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6:3, 5:7, 6:3.

- W tym roku panie spotkały się trzykrotnie i tylko raz wygrała Muchova. Ale to właśnie był ostatni mecz. Nie można wykluczyć, że Czeszka wreszcie znalazła sposób, jak ograć rywalkę - przekazała.

Wspomniała jednak, że wcześniejsza seria nie mogła być przypadkiem.

- Przy tym, że Muchova przegrała z Gauff aż pięć spotkań z rzędu, jestem ciekawa, czy będzie w stanie powtórzyć to, co zrobiła w kwietniu - podsumowała.

HP, Polsat Sport