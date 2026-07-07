Halo tu Wimbledon. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - 08.07

Eksperci przeanalizują wtorkowe mecze, w których m.in. Naomi Osaka zmierzyła się z Karoliną Muchovą, a Novak Djokovic zagrał z Felixem Augerem-Alliasime'em.



Sprawdzimy też, co wydarzy się w środę. W jednym z ćwierćfinałów Marta Kostjuk zmierzy się z Jasmine Paolini.

Mecze Wimbledonu transmitowane są na antenach Polsatu Sport, na platformie Polsat Box Go oraz na portalu Polsatsport.pl.



Transmisja programu "Halo tu Wimbledon" w środę o godzinie 11:00 w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl, na Polsat Box Go.

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