Hiszpański bramkarz przedłużył niesamowitą serię
Hiszpański bramkarz Unai Simon, utrzymując czyste konto w poniedziałkowym meczu z Portugalią (1:0), nadal śrubuje własny rekord pod względem liczby minut bez straconego gola w piłkarskich mistrzostwach świata. Licznik pokazuje już 609, a poprzednim rekordzistą był Włoch Walter Zenga - 517 minut podczas mundialu w ojczyźnie w 1990 roku.
Simon nie puścił gola w szóstym spotkaniu w mundialu z rzędu. Ostatnio przydarzyło mu się to w spotkaniu z Japonią (1:2) w fazie grupowej turnieju w Katarze w 2022 roku.
Żadna inna drużyna w historii MŚ nie miała passy sześciu meczów z czystymi kontami. Hiszpania dzieliła dotychczas rekord z Włochami Zengi oraz Szwajcarią z lat 2006-10.
Najdłużej niepokonani bramkarze:
609 minut - Unai Simon (Hiszpania; 2022-2026)
517 - Walter Zenga (Włochy; 1990)
501 - Peter Shilton (Anglia; 1982-1986)
486 - Sergio Romero (Argentyna, 2014)
477 - Iker Casillas (Hiszpania; 2010-2014)
475 - Sepp Maier (RFN; 1974-1978)
460 - Gianluigi Buffon (Włochy; 2006)
458 - Emerson Leao (Brazylia; 1978)
442 - Gordon Banks (Anglia; 1966)
427 - Oliver Kahn (Niemcy; 2002)