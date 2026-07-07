To mógł być turniej Huberta Hurkacza. Znany tenisista zachwycony grą Polaka

Tenis

- Wyglądał swobodnie na korcie, było widać, że kontroluje grę. Serwis kilkukrotnie wyciągnął go z tarapatów - powiedział o występie Huberta Hurkacza na Wimbledonie James Blake - były tenisista, a obecnie dyrektor turnieju ATP w Miami i komentator ESPN.

To mógł być turniej Huberta Hurkacza. Znany tenisista zachwycony grą Polaka
fot. PAP, Polsat Sport
James Blake wypowiedział się na temat Huberta Hurkacza

Wysłannik Polsatu Sport na Wimbledon Tomasz Lorek zapytał Blake'a o... 2022 rok. To właśnie wtedy dyrektor turnieju ATP w Miami przyznał duetowi Hubert Hurkacz/John Isner dziką kartę. Ostatecznie polsko-amerykańska para wygrała rywalizację w Stanach Zjednoczonych. 

 

- Hubi i John wygrali tytuł. To była świetna zabawa i byli wspaniałymi mistrzami. Obaj są naprawdę dobrymi facetami. Świetnie się bawiłem, oglądając ich sukces - powiedział Blake.

 

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Amerykanin wypowiedział się na temat występu Hurkacza na tegorocznym Wimbledonie. Przypomnijmy, że Polak skreczował w czwartej rundzie, kiedy jego rywalem był Jan-Lennard Struff. Wcześniej Wrocławianin uporał się z takimi zawodnikami jak: Casper Ruud, Sebastian Ofner i Tommy Paul.

 

- Świetnie się prezentował, ale niestety doznał kontuzji. Grał dobrze. Komentował jego mecz z Tommym Paulem i serwował świetnie. Przed tym pojedynkiem rozmawiałem z moim kolegą i powiedziałem, że ten mecz będzie długi, bo ich poziom jest wyrównany. Hubi radził sobie w kluczowych momentach. Jest weteranem. Wyglądał swobodnie na korcie, było widać, że kontroluje grę. Serwis kilkukrotnie wyciągnął go z tarapatów - ocenił ekspert. 

 

Blake został również zapytany, czy wimbledońska trawa jest najlepszą nawierzchnią dla Hurkacza.

 

- Myślę, że może dobrze sobie radzić na wszystkich nawierzchniach. Jest niedoceniony, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Dobrze utrzymuje się w wymianach - podsumował były tenisista. 

 

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

 

AA, Polsat Sport
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HUBERT HURKACZJAMES BLAKETENISWIMBLEDON
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