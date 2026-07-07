Kamiński oficjalnie w Benfice

- Kamiński jest naszym wzmocnieniem! Witamy! – napisało na stronie internetowej klubu kierownictwo Benfiki Lizbona, precyzując, że 24-latek podpisał umowę na pięć lat.

Benfica opublikowała też zdjęcia z uroczystości podpisania kontraktu przez Kamińskiego oraz prezesa portugalskiego klubu Ruiego Costę.

- Zrobię wszystko, aby dać klubowi jak najwięcej i chcę pokazać to na boisku – powiedział Kamiński w pierwszej rozmowie opublikowanej przez telewizję Benfica TV. Dodał, że „nie zastanawiał się dwa razy”, kiedy usłyszał o zainteresowaniu ze strony władz portugalskiego klubu.

Polski pomocnik poprosił kibiców „Orłów" o wsparcie w nowym sezonie zarówno dla siebie, jak i dla lizbońskiej Benfiki.

Dotychczas nie przekazano, ile kosztował Benfikę transfer polskiego zawodnika. Portugalskie media twierdzą, że wartość kontraktu opiewa na około 20 mln euro.

Były gracz Lecha Poznań i niemieckiego VfL Wolfsburg dotychczas wystąpił w 31 meczach reprezentacji Polski i strzelił trzy gole. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Koeln, gdzie w 34 spotkaniach Bundesligi zanotował 7 trafień. Tuż po zakończeniu rozgrywek klub z Kolonii zdecydował się wykupić Kamińskiego.

PAP