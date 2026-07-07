Kolejny gol Messiego na MŚ! Argentyńczyk śrubuje rekord

Na obecnych mistrzostwach świata Messi zgromadził już osiem trafień. Dzięki temu wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców i zepchnął na drugie miejsce Erlinga Haalanda z Norwegii oraz Kyliana Mbappe z Francji (obaj mają po siedem goli). Ci dwaj gracze, podobnie jak słynny Argentyńczyk, wciąż mają szansę na poprawę swoich statystyk, ponieważ ich reprezentacje nadal rywalizują w turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Tomasz Hajto dobitnie zdiagnozował Cristiano Ronaldo. "Nie daje już rady"

Warto przypomnieć, że rekord pod względem liczby goli na jednych MŚ należy do reprezentanta "Trójkolorowych". W 1958 roku Just Fontaine aż trzynastokrotnie pokonał bramkarzy rywali.

Z kolei podczas poprzednich mistrzostw najlepszy strzelec, czyli Francuz Mbappe, zakończył zmagania z ośmioma trafieniami. Trzy z nich zanotował w finale przeciwko Argentynie.

Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:

1. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 21 bramek

2. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 19

3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16

4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15

5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14

. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 14

7. Just Fontaine (Francja, 1958) 13

8. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12

9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11

. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11

. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11

11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10

. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10

. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10

. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10

. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10

. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10

PAP