Kolejny gol Messiego na MŚ! Argentyńczyk śrubuje rekord
Argentyńczyk Lionel Messi zdobył bramkę w meczu 1/8 finału z Egiptem (3:2), powiększając swój dorobek w mistrzostwach świata do łącznie 21 trafień. Jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów.
Na obecnych mistrzostwach świata Messi zgromadził już osiem trafień. Dzięki temu wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji strzelców i zepchnął na drugie miejsce Erlinga Haalanda z Norwegii oraz Kyliana Mbappe z Francji (obaj mają po siedem goli). Ci dwaj gracze, podobnie jak słynny Argentyńczyk, wciąż mają szansę na poprawę swoich statystyk, ponieważ ich reprezentacje nadal rywalizują w turnieju.
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Warto przypomnieć, że rekord pod względem liczby goli na jednych MŚ należy do reprezentanta "Trójkolorowych". W 1958 roku Just Fontaine aż trzynastokrotnie pokonał bramkarzy rywali.
Z kolei podczas poprzednich mistrzostw najlepszy strzelec, czyli Francuz Mbappe, zakończył zmagania z ośmioma trafieniami. Trzy z nich zanotował w finale przeciwko Argentynie.
Najlepsi strzelcy w historii piłkarskich MŚ:
1. Lionel Messi (Argentyna, 2006-2026) 21 bramek
2. Kylian Mbappe (Francja, 2018-2026) 19
3. Miroslav Klose (Niemcy, 2002-2014) 16
4. Ronaldo (Brazylia, 1998-2006) 15
5. Gerd Mueller (Niemcy, 1970-1974) 14
. Harry Kane (Anglia, 2018-2026) 14
7. Just Fontaine (Francja, 1958) 13
8. Pele (Brazylia, 1958-1970) 12
9. Sandor Kocsis (Węgry, 1954) 11
. Juergen Klinsmann (Niemcy, 1990-1998) 11
. Cristiano Ronaldo (Portugalia, 2006-2026) 11
11. Helmut Rahn (NRF, 1954-1958) 10
. Teofilo Cubillas (Peru, 1970-1978) 10
. Grzegorz Lato (Polska, 1974-1982) 10
. Gary Lineker (Anglia, 1986-1990) 10
. Gabriel Batistuta (Argentyna, 1994-2002) 10
. Thomas Mueller (Niemcy, 2010-2014) 10