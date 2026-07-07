Koszmar Messiego! Przypomniała się interwencja Szczęsnego

W meczu w Atlancie Egipcjanie prowadzili 2:0, ale zespół z Ameryki Południowej zdobył trzy bramki w ostatnim kwadransie. Na listę strzelców wpisał się między innymi Messi, choć wcześniej, przy stanie 0:1, zawiódł z karnego.

W fazie grupowej tego turnieju, w meczu z Austrią, 39-letni Argentyńczyk nie trafił z 11 metrów w bramkę. Później jednak i tak strzelił dwa gole z akcji.

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Pierwszej "jedenastki" w MŚ Argentyńczyk nie wykorzystał 16 czerwca 2018 roku w meczu z Islandią w Moskwie. Jego uderzenie w 64. minucie gry obronił Hannes Thor Halldorsson. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Z kolei 30 listopada 2022 rzut karny wykonywany przez Messiego obronił Wojciech Szczęsny. Polski bramkarz nie pozwolił się pokonać jednemu z najlepszych piłkarzy w historii w 39. minucie meczu w Dosze, który zakończył się wygraną "Albicelestes" 2:0.

Messi podczas wszystkich swoich występów na mistrzostwach świata nie wykorzystał zatem w sumie czterech rzutów karnych. Stanowi to absolutny rekord w historii mundiali.

W łącznie 31 meczach rozegranych dotychczas w mundialach Messi zdobył 21 bramek - jest rekordzistą pod obydwoma względami. Cztery z tych trafień uzyskał ze skutecznie wykonanych "jedenastek".

PAP