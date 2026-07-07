Liga Narodów siatkarek 2026. Gdzie oglądać mecze trzeciego tygodnia?

Spotkania trzeciego tygodnia Ligi Narodów siatkarek są rozgrywane w dniach 8-12 lipca. 18 drużyn podzielono na trzy grupy, które rywalizują w trzech turniejach. W każdym występuje po sześć ekip, a wszystkie drużyny rozegrają po cztery spotkania. Polki tym razem grają w Osace.

Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz trzeciego tygodnia. Kiedy gra Polska?

Reprezentacja Polski zmagania w VNL 2026 rozpoczęła w chińskim mieście Nankin. W pierwszym tygodniu podopieczne trenera Stefano Lavariniego odniosły trzy zwycięstwa i poniosły jedną porażkę. Zagrały kolejno z Belgią (3:2), Czechami (3:0), Serbią (3:2) i Chinami (1:3).

W drugim tygodniu VNL 2026 Polki pozostały w Azji i grały w Bangkoku. Ich rywalkami w następnych spotkaniach rozgrywek były kolejno: Bułgaria (3:0), Ukraina (3:1), Holandia (3:1) oraz Kanada (2:3).

Na ostatniej prostej, w walce o udział w turnieju finałowym, polskie siatkarki zmierzą się z Turczynkami (8 lipca), Amerykankami (9 lipca), Brazylijkami (10 lipca) i Japonkami (12 lipca).

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Liga Narodów siatkarek - transmisje meczów trzeciego tygodnia:

2026-07-08: Turcja – Polska (środa, godzina 4.45, transmisja Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Belgia – Dominikana (środa, godzina 5.15, transmisja Polsat Sport 2 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Tajlandia – USA (środa, godzina 8.15, transmisja Polsat Sport 2 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Ukraina – Włochy (środa, godzina 10.45, transmisja Polsat Sport 3 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Japonia – Brazylia (środa, godzina 12.05, transmisja Polsat Sport 2 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Francja – Holandia (środa, godzina 12.45, transmisja Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Chiny – Kanada (środa, godzina 14.15, transmisja Polsat Sport Extra 3 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Czechy – Niemcy (środa, godzina 16.15, transmisja Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go)

2026-07-08: Serbia – Bułgaria (środa, godzina 19.45, transmisja Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go)

KP, Polsat Sport