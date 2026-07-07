Liga Narodów siatkarek: Polska - Turcja. Relacja live i wynik na żywo

Czas na ostatnią kolejkę zmagań w fazie interkontynentalnej, jeśli chodzi o Ligę Narodów siatkarek. Biało-Czerwone w ośmiu meczach zgromadził 17 punktów, wygrywając sześć razy i dwukrotnie przegrywając.

W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizują o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który zostanie rozegrany w dniach 22-26 lipca w Makau. Wystąpi w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli oraz gospodarz.

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"Potrzebujemy jednego zwycięstwa, aby awansować do turnieju finałowego, o które będzie bardzo ciężko, ale dziewczyny! Bez lęku, odważnie, na pełnej... husarii! Trzymamy kciuki i jesteśmy z Wami!" - napisał Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, a obecnie ekspert Polsatu Sport.

W środę rywalkami Polek będą Turczynki, które w ośmiu meczach zanotowały identyczny bilans, co podopieczne Stefano Lavariniego, ale mają na swoim koncie o dwa punkty mniej.

Po raz ostatni Polska i Turcja zmierzyły się w maju tego roku w meczu towarzyskim. Wówczas Turczynki wygrały 3:2. Jak będzie tym razem?

Liga Narodów siatkarek po raz pierwszy została rozegrana w 2018 roku, zastępując organizowane w latach 1993-2017 rozgrywki World Grand Prix. Dotychczasowe edycje wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Siatkarki reprezentacji Polski w trzech ostatnich latach wywalczyły brązowe medale.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Turcja w środę na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 05.00.

BS, Polsat Sport